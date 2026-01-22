Chiến sự Nga-Ukraine 22-1: Ác liệt nhiều mặt trận; Ukraine hứng lượng lớn tên lửa, bom, UAV từ Nga 22/01/2026 08:46

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Giao tranh leo thang nhiều mặt trận chủ lực, như Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia; Ông Trump nói Nga và Ukraine đang rất gần thỏa thuận hòa bình.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine cập nhật tình hình chiến sự

Theo bản cập nhật tình hình chiến sự tối 21-1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ nước này tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực tiến công của lực lượng Nga dọc toàn tuyến, đồng thời tiến hành hỏa lực đáp trả, theo trang Facebook của Bộ này.

Theo phía Ukraine, từ đầu ngày đã xảy ra tổng cộng 140 cuộc giao tranh. Quân Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 49 cuộc không kích, sử dụng 2 tên lửa và thả 102 bom hàng không dẫn đường.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu, Nga còn triển khai 4.455 UAV tấn công và thực hiện 2.864 lượt pháo kích nhằm vào các vị trí quân sự và khu dân cư tại Ukraine.

Nhiều hoạt động giao tranh được ghi nhận trên các hướng Bắc và Đông Ukraine. Giao tranh ác liệt trên các mặt trận chủ lực, gồm Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Kramatorsk, Kostiantynivka, Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Trong đó, mặt trận Pokrovsk là một trong những điểm nóng nhất trong ngày, khi quân Nga 33 lần tìm cách đẩy lùi phòng tuyến của lực lượng Ukraine.

Theo số liệu sơ bộ do phía Ukraine công bố, tại hướng Pokrovsk, 79 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến.

Ngoài ra, phía Ukraine cho biết đã phá hủy và làm hư hại nhiều khí tài của Nga, gồm hệ thống pháo, phương tiện cơ giới, UAV, thiết bị tác chiến điện tử, trạm radar, các điểm điều khiển UAV và công sự.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tình hình tại một số hướng khác không có thay đổi đáng kể.

Ngoài ra, Bộ này cho biết các lực lượng Kiev đã loại 1.170 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường trong ngày 21-1.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 21-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cụm tác chiến của Nga đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine tại các khu vực khác nhau trên toàn tuyến giao tranh, theo hãng thông tấn TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc: Nga tuyên bố gây khoảng 160 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 10 phương tiện cơ giới, 1 bệ phóng rocket RAK-SA-12, 4 khẩu pháo dã chiến, 1 trạm tác chiến điện tử và 3 kho vật tư tại các tỉnh Sumy và Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Tây: Theo phía Nga, khoảng 200 binh sĩ Ukraine thương vong; 2 xe chiến đấu bọc thép, 15 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 4 kho đạn bị phá hủy tại Kharkiv và Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Nam: Nga cho biết gây hơn 185 thương vong, phá hủy 2 xe bọc thép chở quân (trong đó có 1 xe M113 do Mỹ sản xuất), 9 xe chiến đấu bọc thép, 9 phương tiện cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến, gồm 1 pháo tự hành Paladin 155 mm, cùng 2 trạm tác chiến điện tử và 2 kho vật tư.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến Trung tâm: Phía Nga tuyên bố gây hơn 395 thương vong, phá hủy 6 xe chiến đấu bọc thép, 20 phương tiện cơ giới, 7 khẩu pháo (trong đó có 2 pháo tự hành Paladin 155 mm) và 2 bệ phóng rocket Grad tại các khu vực thuộc Donetsk và Dnipropetrovsk.

. Nhóm tác chiến phía Đông: Nga cho biết gây khoảng 260 thương vong, phá hủy 2 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 13 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến và 1 bệ phóng rocket Grad tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

. Nhóm tác chiến Dnepr: Theo phía Nga, nhóm này gây hơn 60 thương vong, phá hủy 9 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 4 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phòng không P-18 và 1 kho vật tư tại Zaporizhzhia và Kherson.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga trong ngày qua đã đánh chặn và bắn hạ 370 UAV, 20 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, 4 bom dẫn đường, cùng 3 tên lửa Neptune tầm xa của Ukraine.

Ông Trump: Nga và Ukraine đang rất gần thỏa thuận hòa bình

Ngày 21-1 tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở TP Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan rằng cả Kiev và Moscow hiện đã ở vào vị thế có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump cho biết ông đang làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin - người mà theo ông là cũng mong muốn đạt được thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở TP Davos (Thụy Sĩ) ngày 21-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người đứng đầu Nhà Trắng nhận định phía Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng đã sẵn sàng cho một sự đồng thuận.

"Trước đây cả hai nhà lãnh đạo đều từng lùi bước trước một thỏa thuận, nhưng hiện tại một cam kết chung đang ở mức hợp lý và rất gần" - ông Trump nói.

Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông từng kỳ vọng sẽ đàm phán được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sớm hơn, nhưng "sự thù hằn bất thường" giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine đã cản trở điều đó.

"Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng chúng ta đang ở rất gần đích đến. Chúng ta phải dừng cuộc chiến này lại... Tôi tin rằng họ đang ở thời điểm có thể ngồi lại với nhau và chốt hạ một thỏa thuận” - ông Trump nói.

Liên quan lịch trình gặp gỡ, ông Trump hai lần khẳng định sẽ gặp ông Zelensky vào cuối ngày 21-1 (giờ địa phương).

Thông tin này ban đầu bị một nguồn tin nắm rõ lịch trình của ông Zelensky bác bỏ, nhưng sau đó phía Mỹ đính chính rằng cuộc gặp đã được lên kế hoạch vào ngày 22-1.

Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.