Bà von der Leyen: Châu Âu cần hành động nhanh trước ‘sự thật trần trụi’ 22/01/2026 05:34

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng Liên minh châu Âu (EU) phải hành động nhanh trong bối cảnh một trật tự thế giới mới đang hình thành.

Ngày 21-1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng Liên minh châu Âu (EU) phải hành động nhanh hơn để thúc đẩy kinh tế và năng lực phòng thủ, trong bối cảnh một trật tự thế giới mới đang hình thành và được định hình bởi “sức mạnh trần trụi”, theo hãng tin AFP.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, bà von der Leyen nói rằng châu Âu cần trở nên cứng rắn hơn để có thể tác động đến thế giới xung quanh mình, đồng thời cảnh báo Mỹ rằng những bất hòa giữa các đồng minh liên quan đảo Greenland (Đan Mạch) chỉ khiến các đối thủ của phương Tây thêm mạnh bạo.

“Sự dịch chuyển của trật tự quốc tế không chỉ mang tính địa chấn, mà còn là vĩnh viễn” - bà nói với các nghị sĩ, viện dẫn “tình hình bất ổn” quanh Greenland, cũng như các cuộc ném bom của Nga vào Ukraine và những căng thẳng trải dài từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Chúng ta sẽ cần rời bỏ sự thận trọng truyền thống của châu Âu” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói.

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: WEF

“Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới được định nghĩa bằng sức mạnh trần trụi dù là kinh tế hay quân sự, công nghệ hay địa chính trị. Và dù nhiều người trong chúng ta có thể không thích điều đó, chúng ta vẫn phải đối diện với thế giới đúng như nó đang tồn tại” - bà von der Leyen nhấn mạnh.

Phát biểu trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ), bà von der Leyen mô tả lời cảnh báo áp thuế của ông Trump đối với các đồng minh châu Âu là “hoàn toàn sai lầm”.

“Nếu giờ đây chúng ta lao vào một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm giữa các đồng minh, điều đó chỉ khiến chính những đối thủ mà cả hai bên đều quyết tâm ngăn chặn khỏi bàn cờ chiến lược trở nên táo bạo hơn” - bà nói.

“Chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ” - bà von der Leyen nói trong bối cảnh các lãnh đạo EU chuẩn bị nhóm họp vào ngày 22-1 tại Brussels để xây dựng một phản ứng chung trước những cảnh báo từ ông Trump.

“Châu Âu ưu tiên đối thoại và các giải pháp nhưng nếu cần thiết chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng hành động với sự đoàn kết, khẩn trương và quyết tâm” - theo quan chức này.

Ông Trump khẳng định Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Mỹ và NATO trước Nga và Trung Quốc. Tuần trước, tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế lên 8 nước châu Âu, có hiệu lực từ ngày 1-2, nếu Mỹ không mua được Greenland.

Tuy nhiên, phát biểu tại Davos ngày 21-1, ông Trump bất ngờ rút lại cảnh báo áp thuế cũng như khả năng sử dụng vũ lực, cho biết một thỏa thuận về Greenland đang dần hình thành.

“Đó là một thỏa thuận khiến tất cả mọi người đều rất hài lòng. Đó là một thỏa thuận dài hạn. Là thỏa thuận dài hạn tối thượng. Nó đặt tất cả vào một vị thế rất tốt, đặc biệt là về an ninh và khoáng sản” - ông Trump nói.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.