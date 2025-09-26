Đồng Nai mở bán nhà ở xã hội, ưu tiên người bị thu hồi đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 26/09/2025 11:37

(PLO)- Gần 300 căn nhà ở xã hội nằm trong dự án khu dân cư gần 50ha tại phường Phước Tân đủ điều kiện bán, ưu tiên cho người bị thu hồi đất cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 26-9, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 275 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư ấp Đồng, phường Phước Tân.

Theo đó, qua xem xét hồ sơ pháp lý do Công ty An Hưng Phát cung cấp, Sở Xây dựng xác nhận công ty đủ điều kiện bán toàn bộ 275 căn nhà ở xã hội tại Khối A thuộc dự án.

Toàn bộ gần 300 căn nhà ở xã hội tại phường Phước Tân đủ điều kiện bán. Ảnh: AX.

Dự án khu dân cư nói trên có tổng diện tích gần 50ha; trong đó, quỹ đất làm nhà ở xã hội có diện tích gần 4ha, quy mô hơn 1.100 ngàn căn hộ với 4 khối nhà. Thời điểm hiện tại, khối nhà A gồm 275 căn hộ đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo các điều kiện để bán. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà cho người mua vào tháng 12-2025.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bán nhà ở xã hội đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh. Trong đó, ưu tiên các trường hợp giải tỏa, phá dỡ nhà ở để giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà không đủ điều kiện tái định cư theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Bên trong căn nhà mẫu hoàn thiện của dự án. Ảnh: AX.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán căn hộ tại dự án này dự kiến hơn 19 triệu đồng/m2, đã bao gồm phí bảo trì và nội thất bếp. Người mua được dùng chính căn hộ để thế chấp vay ngân hàng, trường hợp ký hợp đồng vay và giải ngân trong năm 2025 được hưởng lãi suất 5,9%/năm.