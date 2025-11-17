Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước là tuyệt mật 17/11/2025 23:50

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 17-11-2025 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội.

Theo đó, Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Những nội dung là bí mật nhà nước độ tối mật gồm thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy, gồm đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khi chưa được Quốc hội thông qua; Đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ khi chưa được Quốc hội thông qua.

Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm văn bản về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý chưa công khai.

Báo cáo, văn bản về tổ chức và hoạt động phức tạp của người lao động tại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia là diện tối mật.

Bí mật nhà nước mức độ mật gồm những nhóm sau:

Thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế như văn bản trình, quyết định giao, điều chỉnh, báo cáo về biên chế làm việc ở nước ngoài; đề án, văn bản về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: Đề án, dự án, kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế - xã hội chưa công khai.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng các đơn vị của các cơ quan trực thuộc Chính phủ, phó cục trưởng loại 2, phó vụ trưởng, phó viện trưởng, phó chánh văn phòng, cấp phó cơ quan, đơn vị thuộc ban, cơ quan đảng Trung ương, bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, MTTQ Việt Nam và tương đương trở lên chưa công khai.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang chưa công khai. Văn bản, báo cáo về công tác cán bộ có tính chất phức tạp, tác động đến chính trị, kinh tế - xã hội.

Các thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức được đưa vào danh mục mật gồm đề thi, đáp án, đề thi dự phòng chưa công khai…

Văn bản, báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chứa thông tin đánh giá về tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ phức tạp chưa công khai.

Những thông tin về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội như đề án cải cách chính sách tiền lương, báo cáo về tác động của cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội… chưa công khai.

Thông tin về tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ; thông tin về lao động và xã hội; hồ sơ thiết kế kỹ thuật như thuyết minh thiết kế, bảng tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng các tòa nhà Lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương và cấp tỉnh; văn bản khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài, chức sắc, tu sĩ các tôn giáo có thành tích đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… chưa công khai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17-11-2025.