Lâm Đồng lập 'đội đặc nhiệm': 6 phó chủ tịch tỉnh cùng xuống công trình 18/10/2025 12:10

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 2 Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp kiểm tra công trình.

Theo đó, đứng đầu mỗi tổ công tác là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể: Tổ 1 do ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ 2; ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Tổ 3; Tổ trưởng Tổ 4 là ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Tổ 5 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phụ trách Tổ 6.

Nhiệm vụ của các Tổ công tác là đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; nghiên cứu các cơ chế, giải pháp đột phá để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn bố trí.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một công trình giao thông.

Cạnh đó, kiểm tra, chấn chỉnh các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu, các chủ đầu tư, nhà thầu dự án thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Ông Hồ Văn Mười (phải), Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với ông Nguyễn Minh (trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một dự án ven biển.

Đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan làm ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình…

Giao Sở Tài chính tổng hợp kết quả kiểm tra của các Tổ công tác, báo cáo UBND tỉnh định kỳ 1 tuần/lần (trường hợp đột xuất báo cáo thêm).

Được biết 6 tổ công tác nói trên được giao kiểm tra, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đối với hơn 70 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.