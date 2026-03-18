Những người lớn tuổi sống hạnh phúc thường làm 10 điều này ở độ tuổi 30 và 40 18/03/2026 19:52

(PLO)- Tuổi già khỏe mạnh không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của những lựa chọn đúng đắn được duy trì trong nhiều năm. Những thói quen nhỏ bắt đầu từ tuổi 30-40 có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho cuộc sống sau này.

Theo The Times of India, một tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc hiếm khi bắt đầu ở thời điểm nghỉ hưu. Nó thường được xây dựng âm thầm từ nhiều năm trước đó. Nhiều người cao tuổi khỏe mạnh không chạy theo các trào lưu ăn kiêng hay tập luyện cực đoan, mà duy trì những thói quen đơn giản và bền vững ngay từ tuổi 30-40. Chính những thói quen này giúp bảo vệ sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi về già.

1. Coi giấc ngủ là ưu tiên

Duy trì giờ ngủ ổn định giúp cơ thể phục hồi, cân bằng hormone và giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường.

2. Tăng cường cơ bắp

Các bài tập sức mạnh hoặc vận động hằng ngày giúp giữ khối cơ, bảo vệ khớp và giảm nguy cơ té ngã khi lớn tuổi.

3. Giữ đường huyết ổn định

Ăn uống cân bằng với chất xơ, protein và chất béo lành mạnh giúp duy trì năng lượng và giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa.

4. Quản lý căng thẳng

Những thói quen như hít thở sâu, đi bộ hay nghỉ ngơi đúng lúc giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần và tim mạch.

5. Vận động mỗi ngày

Đi bộ, giãn cơ hay đạp xe đều giúp cải thiện tuần hoàn, tiêu hóa và sức khỏe khớp.

6. Chăm sóc hệ tiêu hóa

Thực phẩm giàu chất xơ và đồ lên men giúp hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ miễn dịch và tâm trạng.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến miễn dịch và cả tâm trạng

7. Duy trì các mối quan hệ ý nghĩa

Kết nối với gia đình và bạn bè giúp giảm cô đơn, cải thiện sức khỏe tinh thần khi về già.

8. Lắng nghe cơ thể

Xử lý sớm các cơn đau hoặc chấn thương nhỏ giúp tránh những vấn đề mãn tính sau này.

9. Giữ trí não luôn hoạt động

Đọc sách, học kỹ năng mới hay thử những trải nghiệm mới giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ.

10. Chuẩn bị tài chính cho sức khỏe

Lên kế hoạch cho bảo hiểm và khám sức khỏe định kỳ giúp giảm áp lực và đảm bảo được chăm sóc kịp thời.