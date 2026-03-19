Chế độ ăn MIND giúp trẻ hóa bộ não 19/03/2026 13:13

(PLO)-Việc kết hợp hai chế độ ăn uống hàng đầu thế giới là Địa Trung Hải và DASH đã tạo ra chế độ ăn MIND, giúp làm chậm quá trình lão hóa của các cấu trúc quan trọng trong não bộ.

Một nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí Neurology, Neurosurgery & Psychiatry đã mang lại tin vui cho những ai đang tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa lão hóa hệ thần kinh.

Theo đó, việc kết hợp hai chế độ ăn uống hàng đầu thế giới là Địa Trung Hải và DASH đã tạo ra chế độ ăn MIND, giúp làm chậm quá trình lão hóa của các cấu trúc quan trọng trong não bộ tới hơn hai năm.

Chế độ ăn MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) được thiết kế đặc biệt cho sức khỏe não bộ.

Nó chắt lọc những phần tinh túy nhất từ chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn DASH (vốn nổi tiếng trong việc kiểm soát huyết áp bằng cách hạn chế muối).

Phương pháp này ưu tiên các nhóm thực phẩm cụ thể được cho là giảm nguy cơ mất trí nhớ như các loại quả mọng, đậu, rau lá xanh, cá, thịt gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và các loại hạt.

Ngược lại, những thực phẩm chứa chất béo bão hòa như phô mai, bơ, thịt đỏ và đồ chiên rán bị hạn chế tối đa.

Giáo sư Changzheng Yuan từ Đại học Y Chiết Giang (Trung Quốc), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn MIND có dấu hiệu lão hóa cấu trúc não chậm hơn trong suốt 12 năm theo dõi".

Cụ thể, nghiên cứu trên 1.600 người lớn, trung bình 60 tuổi cho thấy cứ mỗi 3 điểm tăng thêm trong việc tuân thủ thực đơn MIND, tỷ lệ teo chất xám giảm 20% tương đương với việc trì hoãn lão hóa não bộ thêm 2,5 năm.

Ngoài ra, chế độ ăn này cũng làm chậm sự giãn nở của các não thất (vùng chứa dịch trong não thường phình to khi mô não bị teo do tuổi tác), giúp giảm thêm 1 năm tuổi thọ não.

Khi đi sâu vào từng loại thực phẩm, các loại quả mọng và thịt gia cầm đóng góp nhiều nhất vào hiệu quả chống lão hóa. Quả mọng giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não thất, trong khi thịt gia cầm cung cấp protein chất lượng cao giúp bảo vệ chất xám.

Ngược lại, đồ ngọt và thức ăn nhanh chiên rán liên quan trực tiếp đến việc suy giảm trí nhớ và làm teo hồi hải mã.

Dù có một vài phát hiện gây ngạc nhiên như phô mai dường như có tính bảo vệ nhẹ, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên tách rời từng loại thực phẩm.

Tác giả Hui Chen nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là toàn bộ mô hình ăn uống tổng thể chứ không phải bất kỳ thực phẩm đơn lẻ nào. Các thực phẩm khi được tiêu thụ cùng nhau sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ hơn".