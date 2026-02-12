Lối sống hiện đại đang âm thầm gây hại cho sức khỏe gan như thế nào? 12/02/2026 18:57

(PLO)- Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, chăm sóc gan không nên là việc "để sau". Một lối sống lành mạnh hôm nay chính là sự đầu tư bền vững cho sức khỏe ngày mai.

Theo Times Now, gan là một trong những cơ quan làm việc bền bỉ nhất nhưng lại dễ bị lãng quên. Cơ quan này đảm nhiệm vai trò thanh lọc máu, chuyển hóa chất dinh dưỡng, điều hòa trao đổi chất và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đáng lo ngại, tổn thương gan thường diễn tiến âm thầm, không gây đau hay biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi triệu chứng xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển nặng.

Một cuộc khủng hoảng sức khỏe thầm lặng

Các nghiên cứu gần đây cho thấy gan nhiễm mỡ đang trở thành một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến tại Ấn Độ và nhiều quốc gia đang đô thị hóa. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) gia tăng song hành với tỷ lệ béo phì, đái tháo đường và lối sống ít vận động. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới được ghi nhận cao hơn nữ giới. Thực tế này cho thấy tổn thương gan không còn là vấn đề riêng của người lạm dụng rượu, mà đang dần trở thành hệ quả của lối sống hiện đại.

Khi thói quen thường ngày trở thành gánh nặng cho gan

Chế độ ăn giàu thực phẩm chế biến sẵn, đường, tinh bột tinh chế và chất béo không lành mạnh khiến gan phải hoạt động quá tải. Lượng đường dư thừa buộc gan chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong tế bào gan. Bên cạnh đó, việc ngồi lâu, ít vận động, căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ làm rối loạn chuyển hóa, khiến gan không có điều kiện phục hồi. Ngay cả thói quen "uống rượu xã giao" thường xuyên cũng góp phần đẩy nhanh quá trình tổn thương.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, chăm sóc gan không nên là việc "để sau".Ảnh: Canva

Căng thẳng và giấc ngủ: Hai yếu tố thường bị xem nhẹ

Căng thẳng mãn tính làm tăng cortisol, hormone liên quan đến tích trữ mỡ và kháng insulin, hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gan. Thiếu ngủ kéo dài gây mất cân bằng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và suy giảm chức năng gan. Trong khi đó, gan chủ yếu tự phục hồi trong thời gian nghỉ ngơi; giấc ngủ kém đồng nghĩa với việc quá trình tái tạo này bị gián đoạn.

Những dấu hiệu sớm dễ bị bỏ qua

Mệt mỏi kéo dài, tăng mỡ bụng, đầy hơi, giảm tập trung hoặc cảm giác âm ỉ vùng hạ sườn phải thường bị xem là biểu hiện thông thường của nhịp sống bận rộn. Tuy nhiên, đây có thể là những cảnh báo ban đầu của tình trạng gan quá tải. Đáng chú ý, xét nghiệm máu ở giai đoạn sớm vẫn có thể cho kết quả bình thường, khiến nhiều người chủ quan.

Cảnh báo và cơ hội phục hồi

Điểm tích cực là tổn thương gan ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể đảo ngược nếu điều chỉnh kịp thời lối sống: ăn uống cân bằng, tăng cường vận động, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Ngược lại, sự thờ ơ có thể dẫn đến xơ gan, xơ hóa gan và những biến chứng không thể hồi phục.

