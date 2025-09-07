Muốn ăn cơm nguội không lo đau bụng, nắm vững quy tắc làm nguội và cất trữ này 07/09/2025 10:07

(PLO)- Để cơm thừa bên ngoài quá lâu có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, thậm chí còn gặp các vấn đề về dạ dày như buồn nôn hoặc tiêu chảy trong một hoặc hai ngày...

Tại sao cơm thừa không bỏ vào tủ lạnh có thể khiến bạn bị bệnh?

Hâm nóng cơm thừa để môi trường bình thường có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cơm chưa nấu chín thường chứa vi khuẩn Bacillus cereus. Vi khuẩn này tạo ra các bào tử có thể sống sót qua quá trình đun nóng và nấu nướng. Trên thực tế, nhiệt độ cao có thể "đánh thức các bào tử", theo Jennifer J. Quinlan, Tiến sĩ, nhà vi sinh vật học thực phẩm và là giáo sư khoa khoa học dinh dưỡng tại Đại học Drexel ở Philadelphia, PA.

Khi cơm chín để ở nhiệt độ phòng, các bào tử được kích hoạt có thể nảy mầm và sản sinh ra độc tố chịu nhiệt. Vì vậy, hâm nóng cơm thừa đã để ngoài tủ lạnh nhiều giờ sẽ không đảm bảo an toàn nữa.

Bacillus cereus cũng có thể được tìm thấy trong đất và thực vật. Nó có thể gây ô nhiễm nhiều loại thực phẩm khác ngoài gạo, bao gồm thịt, món hầm và nước sốt.

Mọi người thường nấu một mẻ cơm lớn và để nguội trước khi cho vào tủ lạnh, nhưng điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cách tránh ngộ độc thực phẩm khi hâm nóng cơm thừa

Vì bào tử nấm giải phóng độc tố ở nhiệt độ phòng, nên cách an toàn nhất là ăn cơm ngay sau khi nấu hoặc bảo quản lạnh ở nhiệt độ 4°F (4,5°C) hoặc thấp hơn. Ngay cả khi đó, cơm cũng chỉ giữ được độ ngon trong vài ngày.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyên không nên để thức ăn bên ngoài quá hai giờ. Nếu bạn mang cơm đi dự tiệc hoặc mua đồ ăn mang về, hãy sử dụng thùng giữ nhiệt, đặc biệt là trong thời tiết nóng. Nếu nhiệt độ là 90 độ hoặc cao hơn thì thời gian chỉ kéo dài một giờ.

Phải làm gì nếu bạn bị ốm vì cơm thừa?

Nếu bạn bị ốm vì ăn cơm thừa, thì bạn có thể gặp các vấn đề về dạ dày như buồn nôn hoặc tiêu chảy trong một hoặc hai ngày.

Theo tiến sĩ Sheila Rustgi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và phó giáo sư y khoa tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia: "Điều quan trọng là phải giữ đủ nước bằng đồ uống thể thao hoặc đồ uống điện giải. Hãy nhấp từng ngụm nhỏ và bắt đầu ăn thức ăn mềm, chẳng hạn như súp, khi cảm giác thèm ăn đã cải thiện".

Trường hợp này thuốc kháng sinh không có tác dụng điều trị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra vì các triệu chứng xuất phát từ độc tố chứ không phải từ chính loại vi khuẩn này.

Thông thường, các triệu chứng sẽ giảm dần khi cơ thể đào thải độc tố thông qua việc nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Đặc biệt, nếu bạn nôn ra máu hoặc tiêu chảy, hoặc các triệu chứng kéo dài trong vài ngày, bạn nên gọi bác sĩ. Bạn cũng nên đi khám nếu bị mất nước và không thể uống bất kỳ chất lỏng nào, hoặc nếu bạn ngừng tiểu.