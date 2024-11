Những loại thực phẩm dễ gây ngộ độc nếu ăn sống 27/11/2024 20:33

Theo The Times of India, ăn thực phẩm sống ngày càng phổ biến vì nhiều người tin rằng nó lành mạnh hơn và giữ được nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, không phải mọi thực phẩm sống đều an toàn.

Một số thực phẩm chưa nấu chín có thể chứa độc tố, vi khuẩn nguy hiểm hoặc các hợp chất gây hại, từ đau dạ dày đến các bệnh nghiêm trọng. Nấu chín thực phẩm là cần thiết để đảm bảo an toàn, vì quá trình này giúp loại bỏ vi sinh vật và trung hòa các chất độc, mặc dù có thể làm giảm một phần dưỡng chất.

Ăn trứng sống có thể gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là những loại thực phẩm dễ gây ngộ độc nếu ăn sống:

Trứng

Theo Simrat Kathuria, chuyên gia dinh dưỡng và Tổng giám đốc The Diet Xperts: "Salmonella, một loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, thường có mặt trong trứng sống hoặc chưa được nấu chín. Các triệu chứng phổ biến bao gồm sốt, đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Để giảm thiểu nguy cơ, việc sử dụng trứng tiệt trùng trong các món ăn cần đến trứng sống, như sốt mayonnaise tự làm hay một số loại bánh ngọt, là rất quan trọng."

Hạt điều

Hạt điều sống chứa urushiol, chất độc tương tự như trong cây thường xuân độc. Ăn hạt điều sống có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, bao gồm phát ban da và khó thở. Ngược lại, hạt điều thương mại thường được rang để loại bỏ độc tố và làm cho chúng an toàn để tiêu thụ.

Khoai tây

Solanine, một chất độc có thể gây buồn nôn, nôn mửa và ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tồn tại trong khoai tây sống, đặc biệt ở phần xanh và mầm. Tuy nhiên, khi khoai tây được nấu chín, chất độc này bị loại bỏ hoàn toàn, làm cho chúng trở nên an toàn để ăn.

Bắp cải

Trong khi một số người thích ăn bắp cải sống trong món salad, nấu chín có thể giúp giảm bớt đặc tính sinh khí của nó. Bắp cải đôi khi có thể chứa côn trùng hoặc sâu bọ. Do đó, nên chần nhẹ trong nước nóng có muối.

Cà tím

Cà tím sống có thể đắng và chứa solanine. Lượng solanine cao có thể gây ra các triệu chứng thần kinh và tiêu hóa, chẳng hạn như đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Nấu chín cà tím giúp an toàn và tăng hương vị.

Đây là những thực phẩm dễ gây ngộ độc nếu ăn sống. video: Nhật Linh