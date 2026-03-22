Nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson từ mỡ bụng 22/03/2026 08:42

(PLO)- Nghiên cứu mới tiết lộ béo phì có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer và Parkinson.

Lối sống tác động rất lớn đến quá trình lão hóa não như bệnh Alzheimer và Parkinson. Việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn, thiếu vitamin D hoặc uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Nghiên cứu gần đây cho thấy thành phần cơ thể, yếu tố quyết định sự cân bằng giữa mỡ và cơ, cũng ảnh hưởng đến nhận thức.

Nghiên cứu từ Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ chỉ ra vị trí tích trữ mỡ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson. Ngược lại, những người có thể trạng tốt ít có khả năng mắc các bệnh này hơn.

Nghiên cứu mới tiết lộ béo phì có thể khiến não bộ lão hóa nhanh hơn. Ảnh: AI.



Các nhà khoa học đã theo dõi 412.690 người từ Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank). Người tham gia có độ tuổi trung bình là 56 và không có tiền sử suy giảm nhận thức. Sau 9 năm theo dõi, kết quả cho thấy những người có nhiều mỡ bụng có nguy cơ mắc các bệnh thần kinh cao hơn 13%. Những người có lượng mỡ thừa ở cánh tay đối mặt với nguy cơ cao hơn 18%.

Sức mạnh cơ bắp bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh

Ngược lại, người có cơ bắp khỏe mạnh giảm được 26% nguy cơ mắc các bệnh về nhận thức. Nghiên cứu đo lường sức mạnh thông qua bài kiểm tra lực nắm tay. Đây là dấu hiệu quan trọng dự báo tuổi thọ và sức mạnh tổng thể của cơ thể.

Thành phần cơ thể và sức mạnh có liên quan mật thiết đến sức khỏe não bộ. "Lượng mỡ thừa quanh vùng bụng có thể làm gián đoạn hoạt động của insulin, dẫn đến lượng đường trong máu cao và gây viêm nhiễm", bác sĩ Sushila Kataria chia sẻ. Tình trạng này có thể làm tổn thương mạch máu theo thời gian.

Việc chăm sóc sức khỏe tim mạch cũng chính là bảo vệ não bộ. Lưu lượng máu tốt rất quan trọng để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các tế bào não vốn rất nhạy cảm.

Về cơ bản, yếu tố di truyền quyết định vị trí tích trữ mỡ. Phụ nữ thường tích mỡ ở hông, trong khi nam giới và phụ nữ sau mãn kinh dễ bị béo bụng. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện vóc dáng ở mọi độ tuổi.

Đầu tiên, hãy tập luyện sức mạnh. Việc nâng, đẩy hoặc kéo vật nặng giúp xây dựng cơ bắp. Nhiều cơ bắp hơn đồng nghĩa với tỉ lệ trao đổi chất cao hơn. Điều này giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo và giảm mỡ thừa hiệu quả. Cơ bắp săn chắc cũng giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol, có lợi cho cả tim và não.

Thứ hai, hãy ưu tiên bổ sung protein. Ăn đủ protein giúp xây dựng cơ bắp và giảm mỡ nhờ cảm giác no lâu. Chuyên gia gợi ý mỗi người nên đặt mục tiêu tiêu thụ ít nhất 100 gram protein mỗi ngày.

Cuối cùng, có thể cân nhắc sử dụng creatine. "Uống 5 gram mỗi ngày giúp xây dựng cơ bắp và cải thiện vóc dáng", Tiến sĩ Kataria cho biết. Ngoài ra, kết hợp creatine với citicoline có thể mang lại thêm lợi ích cho não bộ. Thành phần cơ thể là yếu tố dự báo sức khỏe quan trọng hơn cả cân nặng. Việc xây dựng cơ bắp không chỉ để đẹp mà còn bảo vệ trí tuệ về lâu dài.