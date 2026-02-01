Đường tự nhiên và đường tinh luyện: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn? 01/02/2026 08:10

(PLO)- Việc thay thế đường tinh luyện bằng đường tự nhiên hay các chất tạo ngọt tự nhiên như mật ong hoặc siro cây phong có vẻ tốt cho sức khỏe hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng sự khác biệt giữa đường tự nhiên và đường tinh luyện không quá lớn như nhiều người lầm tưởng.

Chất tạo ngọt tự nhiên tốt cho sức khỏe một chút. Ảnh: AI.

Đường tự nhiên có trong trái cây tươi và sữa. Trong khi đó, đường bổ sung như siro ngô và đường ăn thường được thêm vào thực phẩm trong quá trình chế biến. Các chất tạo ngọt như mật ong, siro cây thùa và siro cây phong dù được dán nhãn "tự nhiên" vẫn được tính là đường bổ sung.

Liệu chất tạo ngọt tự nhiên có tốt cho sức khỏe hơn?

"So với đường bổ sung, mật ong và siro cây phong chỉ tốt hơn một chút. Chúng có chỉ số đường huyết thấp hơn và chứa một số vitamin", TS Frank Hu tại Trường Y tế công cộng Harvard TH Chan cho biết.

Ông Hu nhấn mạnh việc tiêu thụ quá nhiều bất kỳ loại đường bổ sung nào cũng có thể gây ra vấn đề sức khỏe. Mật hoa agave thường được quảng cáo là lựa chọn lành mạnh vì ngọt gấp 1,5 lần đường ăn. Tuy nhiên, loại mật này chứa tới 90% fructose, cao hơn cả siro ngô. Fructose không kích hoạt phản ứng insulin mạnh hay tạo cảm giác no, điều này có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều.

Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Tuy nhiên, nghiên cứu năm 2015 cho thấy mật ong và đường mía có tác dụng tương tự đối với đường huyết.

Hạn chế lượng đường tiêu thụ

Bạn nên cố gắng hạn chế lượng đường bổ sung nạp vào cơ thể. Hiện nay, người Mỹ tiêu thụ hơn 17 thìa cà phê đường bổ sung mỗi ngày. Con số này vượt xa khuyến nghị chỉ nên dùng từ 6 đến 9 thìa cà phê. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, hãy tập trung vào các nguồn đường tự nhiên lành mạnh từ trái cây. Trái cây cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất.

"Đường lỏng như nước ngọt được hấp thụ nhanh, gây tăng đột biến đường huyết. Ngược lại, đường trong trái cây nguyên chất được tiêu hóa chậm hơn", ông Hu phân tích.

Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ là nguồn carbohydrate tự nhiên cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bà Sandra J. Arévalo tại Bệnh viện Montefiore Nyack khẳng định con người không thể sống khỏe nếu thiếu carbohydrate.

Nếu thiếu carbohydrate, cơ thể sẽ sử dụng chất béo và protein thay thế, gây hại về lâu dài. Một ngoại lệ là chế độ ăn ketogenic dành cho một số bệnh lý cụ thể. Tuy nhiên, chế độ ăn ít carbohydrate thường thiếu chất xơ và có thể liên quan đến bệnh tim.

"Chúng ta không nên đổ lỗi hoàn toàn cho đường. Sức khỏe phụ thuộc lớn vào liều lượng đường mà bạn sử dụng hàng ngày", bà Arévalo nhấn mạnh.