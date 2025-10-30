Cảnh báo chuyên gia: 3 tinh bột phổ biến tăng đường huyết hơn cả bánh sô-cô-la 30/10/2025 14:56

​(PLO)- Theo các chuyên gia, có ba loại tinh bột rất quen thuộc trong bữa tối hàng ngày nhưng lại gây tăng đường huyết cao hơn cả bánh sô-cô-la.

Khi nhắc đến thực phẩm gây tăng đường huyết, bánh ngọt và đồ tráng miệng thường bị liệt vào danh sách đen. Ví dụ, một miếng bánh sô-cô-la thông thường được làm từ bột mì tinh luyện và đường, gây tăng đường huyết là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, theo chuyên gia, những tác nhân tiềm ẩn lại thường ẩn nấp ngay trong các thực phẩm thiết yếu hàng ngày.

Các loại cơm ăn liền hoặc cơm đã qua xử lý lại làm tăng đường huyết trong máu nhanh hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Chuyên gia đã sử dụng chỉ số đường huyết (GI), thang đo tốc độ làm tăng lượng đường trong máu sau khi ăn (thang từ 0 đến 100) để đánh giá. Theo chuyên gia, điều đáng ngạc nhiên là bánh sô-cô-la thường chỉ có chỉ số GI khoảng 55, nằm trong ngưỡng thấp. Ngược lại, nhiều thực phẩm nền cho bữa tối lại gây tăng đường huyết đột ngột với chỉ số trên 70 (nhóm GI cao).

Dưới đây là 3 loại carbohydrate có chỉ số GI cao hơn bánh Sô-cô-la.

Cơm trắng ăn liền làm tăng đường huyết

Cơm là nền tảng của nhiều bữa ăn. Tuy nhiên, các loại cơm ăn liền hoặc cơm đã qua xử lý lại làm tăng đường huyết trong máu nhanh hơn.

Cơ chế: Chuyên gia giải thích loại gạo này đã được nấu chín và sấy khô trước, quá trình này giúp phá vỡ cấu trúc tinh bột. Do đó, cơ thể hấp thụ nó nhanh gần như glucose.

Chỉ số GI: Khoảng 85-90 (cũng cao hơn gạo trắng thông thường).

Giải pháp thay thế: Nên thay bằng gạo thơm (có nhiều tinh bột kháng hơn) hoặc hạt diêm mạch (quinoa), để bổ sung thêm protein và dưỡng chất.

Khoai tây nghiền khiến đường huyết tăng đột ngột

Khoai tây nghiền là món ăn kèm phổ biến trong bữa tối, tạo cảm giác về một chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, nó lại làm tăng đường huyết trong máu bất thường.

Bởi vì việc nấu và nghiền nát khoai tây sẽ làm tăng diện tích bề mặt và thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn.

Chỉ số GI: Khoảng 80-90.

Giải pháp thay thế: Chuyên gia khuyên nên chọn khoai tây nướng (không lột hết vỏ). Quá trình này giúp tạo ra tinh bột kháng, làm giảm khả năng hấp thụ đường so với khoai tây nghiền.

Bánh mì trắng

Nhiều người chọn bánh mì sandwich cho bữa tối vì nghĩ rằng nó nhẹ nhàng. Tuy nhiên, dù phần nhân có lành mạnh đến đâu, rủi ro dinh dưỡng lại nằm ở phần đế.

Vì bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, vốn được phân hủy rất nhanh thành glucose trong cơ thể.

Chỉ số GI: Khoảng 70-75.

Giải pháp thay thế: Nên lựa chọn các loại bánh mì có chứa chất xơ và chỉ số đường huyết thấp như bánh mì chua (sourdough) hoặc bánh mì ngũ cốc nảy mầm.