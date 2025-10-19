Tập thể dục thế nào để không làm tăng đường huyết? 19/10/2025 09:25

(PLO)- Chỉ cần tập luyện đúng cách, người bệnh tiểu đường không chỉ kiểm soát tốt đường huyết mà còn nâng cao sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Podcast: Tập thể dục thế nào để không làm tăng đường huyết?

Theo Doctor NDTV, tập thể dục là một phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường, nhưng nếu không thực hiện đúng cách, hoạt động thể chất có thể khiến đường huyết biến động ngoài ý muốn.

Để tập luyện an toàn, người mắc tiểu đường cần theo dõi đường huyết trước, trong và sau khi tập để hiểu rõ phản ứng của cơ thể. Nếu mới bắt đầu, nên chọn các bài tập cường độ thấp, tăng dần thời lượng và độ khó theo thời gian. Điều này giúp phòng tránh chấn thương và cải thiện sức bền.

Ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng, ít tác động lên khớp như đi bộ, yoga hoặc đạp xe chậm. Luôn khởi động kỹ trước khi tập và thả lỏng sau khi kết thúc để cơ thể thích nghi và phục hồi tốt hơn.

Tập thể dục đúng cách giúp kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường. Ảnh: Jiaqi Wang

Giữ tư thế đúng trong suốt quá trình luyện tập để tránh chấn thương. Nếu có điều kiện, hãy tập cùng huấn luyện viên để được hướng dẫn phù hợp.

Đừng quên uống đủ nước trước, trong và sau khi vận động, và lắng nghe cơ thể, nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, hãy dừng lại ngay và kiểm tra lại tình trạng sức khỏe.