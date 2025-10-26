10 thói quen đơn giản giúp kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến 26/10/2025 17:46

(PLO)- Nhà sinh hóa người Pháp Jessie Inchauspé chia sẻ 10 thói quen đơn giản, được khoa học chứng minh, giúp bạn thưởng thức món ăn yêu thích mà vẫn cân bằng được lượng đường trong máu.

Hãy cùng khám phá 10 thói quen dưới đây giúp kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến.

Tiêu thụ thức ăn theo đúng thứ tự. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tiêu thụ thức ăn theo đúng thứ tự

Theo Jessie, việc ăn uống đúng thứ tự có thể kiểm soát đáng kể lượng đường trong máu tăng đột biến. Do đó, hãy bắt đầu bữa ăn với chất xơ (rau củ), sau đó là protein và chất béo, và cuối cùng là tinh bột và đường. Điều này có thể giảm lượng đường huyết tăng đột biến tới 70%.

Bắt đầu bữa ăn của bạn với món khai vị chay

Việc bắt đầu bữa ăn bằng một khẩu phần rau củ, trước khi chuyển sang món chính, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và làm phẳng đường cong glucose. Bởi chất xơ trong rau củ tạo ra một lớp lưới bảo vệ trong ruột, giúp giảm lượng glucose tăng đột biến trong bữa ăn.

Ngừng đếm calo

Điều quan trọng không phải là bạn ăn bao nhiêu calo, mà là lượng calo đó tác động thế nào đến cơ thể bạn. Ăn 100 calo bánh rán không giống như ăn 100 calo sữa chua Hy Lạp.

Bữa sáng ăn mặn, không ăn ngọt

Jessie khuyên bạn nên xây dựng bữa sáng với protein, bổ sung thêm chất béo lành mạnh và chất xơ nếu muốn. Tinh bột là tùy chọn, và vị ngọt duy nhất nên đến từ trái cây nguyên quả.

Bữa sáng ăn mặn, không ăn ngọt. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Mọi loại đường đều giống nhau

Theo Jessie, mật ong, đường trắng, siro agave và siro cây phong đều được tạo thành từ glucose, vì vậy tác động của chúng lên lượng đường trong máu không có nhiều khác biệt. Cô khuyên bạn nên chọn loại mà bạn yêu thích trong khi sử dụng các mẹo khác để chống lại sự tăng đột biến.

Ăn đường như món tráng miệng, không ăn khi bụng đói

Nên ăn đồ ngọt sau bữa ăn, như một món tráng miệng, thay vì ăn riêng. Bởi bằng cách đó, glucose sẽ đến chậm hơn, nghĩa là ít tăng đột biến hơn.

Thêm giấm vào thói quen của bạn

Theo chuyên gia về glucose, "Một thìa giấm trước bữa ăn có thể giảm lượng đường trong máu tăng vọt tới 30%. Hãy thêm một thìa giấm vào một cốc nước cao hoặc rưới lên salad".

Vận động sau khi ăn

Chuyên gia về glucose khuyên bạn nên đi bộ 10 phút, tập vài động tác squat, hoặc nhảy múa trong bếp sau bữa ăn. Vì khi đó, cơ bắp của bạn hoạt động như miếng bọt biển, hấp thụ glucose trực tiếp từ máu. Vận động càng nhiều thì lượng đường trong máu càng ít tăng đột biến.

Nếu bạn phải ăn vặt, hãy ăn mặn

Jessie nhấn mạnh: Đồ ăn vặt ngọt sẽ khiến lượng đường trong máu bạn tăng vọt. Hãy thử món mặn và giàu protein. Hãy nghĩ đến các loại hạt, phô mai, trứng, sữa chua Hy Lạp.

Mặc "quần áo" cho carbs của bạn

Nhà sinh hóa khuyên: Bổ sung protein, chất béo hoặc chất xơ để duy trì đường huyết ổn định và giảm cơn thèm ăn. Bà gợi ý kết hợp sữa chua Hy Lạp với bánh brownie, bơ hạt với bánh mì hoặc phô mai tươi với bánh mì tròn.