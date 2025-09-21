Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn uống Matcha? 21/09/2025 18:56

(PLO)- Ít ai biết rằng uống matcha còn giúp cân bằng lượng đường trong máu, tùy thuộc vào cách pha chế của bạn.

Dưới đây là những tác động của matcha đối với lượng đường trong máu.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Hợp chất EGCG giúp tăng hiệu quả hoạt động của Insulin

Matcha chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như catechin, quercetin, chất xơ, L-theanine và polyphenol.

Khi được sử dụng thường xuyên, những hợp chất này giúp ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy của insulin và giảm viêm.

Một trong những hợp chất thực vật catechin nổi bật nhất là EGCG. Hợp chất này giúp insulin trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, từ đó các tế bào có thể lấy đường ra khỏi máu và sử dụng để tạo năng lượng.

Quercetin giúp cơ thể hấp thụ carbohydrate chậm hơn

Quercetin và các chất chống oxy hóa khác trong matcha có thể làm chậm tốc độ cơ thể hấp thụ carbohydrate và giảm căng thẳng oxy hóa. Hai yếu tố này đều giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn.

Sự kết hợp giữa Caffeine và L-theanine ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến

Một lợi ích độc đáo khác của matcha đến từ sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine. So với cà phê hay các loại đồ uống chứa caffeine khác, matcha tạo sự khác biệt vì nó cung cấp cả caffeine và L-theanine, một loại axit amin giúp tăng cường sự tỉnh táo và cảm giác bình tĩnh.

Sự kết hợp này mang lại nguồn năng lượng nhẹ nhàng và giúp tránh tình trạng tăng đột biến cortisol và glucose mà bạn có thể gặp khi uống cà phê.

Tuy nhiên, việc thêm nhiều đường vào trà sữa matcha hoặc các món tráng miệng có thể làm mất đi những lợi ích này.

Bạn cần dùng bao nhiêu matcha để thấy được kết quả?

Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy việc sử dụng matcha ở mức độ vừa phải và thường xuyên sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất.

Hầu hết các lợi ích đều thấy rõ khi dùng một đến hai khẩu phần mỗi ngày, tương đương khoảng 1 đến 2 thìa cà phê bột matcha chất lượng cao. Lượng này cung cấp đủ caffeine, L-theanine và chất chống oxy hóa để mang lại lợi ích cho quá trình trao đổi chất và nhận thức mà không gây quá liều.

Ngoài ra, trong một số ít trường hợp, liều lượng chiết xuất trà xanh quá cao có liên quan đến các vấn đề về gan.

Mẹo pha chế matcha để không làm tăng lượng đường trong máu

Matcha rất tốt cho lượng đường trong máu, nhưng cách pha chế tạo nên sự khác biệt lớn. Hãy thử những chiến lược được chuyên gia khuyên dùng dưới đây để giữ cho thức uống của bạn luôn lành mạnh:

Tránh xa các loại bột pha sẵn chứa nhiều đường: Nhiều loại "latte matcha hòa tan" hoặc bột pha sẵn có chứa thêm đường hoặc hương liệu nhân tạo. Thay vào đó, hãy chọn bột matcha nguyên chất 100%.

Chọn sữa một cách khôn ngoan: Pha matcha với nước, sữa hoặc sữa thực vật không đường. Cách này giúp kiểm soát lượng calo và đường bổ sung.

Yêu cầu thay đổi tại quán cà phê: Nếu gọi đồ uống mang về, hãy yêu cầu giảm nửa lượng đường hoặc không đường trong ly matcha latte. Bạn luôn có thể tự thêm một chút mật ong hoặc rắc một chút quế.