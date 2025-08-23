Top loại thực phẩm giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định 23/08/2025 08:35

(PLO)- Ăn thực phẩm ít carbohydrate, giàu protein và chất xơ là chìa khóa để duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.

Mặc dù không có giải pháp thần kỳ nào, nhưng một chế độ ăn uống phù hợp đóng vai trò quan trọng. Sự kết hợp đúng giữa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và ngăn ngừa lượng đường tăng đột biến.

Ăn thực phẩm ít carbohydrate, giàu protein và chất xơ là chìa khóa để duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hạnh nhân

Các loại hạt như hạnh nhân chứa chất béo không bão hòa lành mạnh, giúp kiểm soát đường huyết bằng cách hạn chế tình trạng kháng insulin. Nghiên cứu cho thấy, ăn các loại hạt trước khi ăn thực phẩm giàu carbohydrate có thể giúp giảm lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng ăn 15 quả hạnh nhân trước bữa ăn có thể giúp duy trì lượng đường trong máu sau ăn và giúp đảo ngược tình trạng tiền tiểu đường.

Táo

Táo là loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Chất xơ trong táo không làm tăng đường huyết như các loại carbohydrate khác. Nghiên cứu cho thấy ăn một quả táo trước bữa ăn có thể giúp hạ đường huyết, đặc biệt ở những người không dung nạp glucose.

Đậu gà

Các loại đậu như đậu gà rất giàu protein, có thể làm giảm phản ứng đường huyết khi ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc áp dụng chế độ ăn ít đường với nhiều loại đậu có thể cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Đậu gà cũng có hàm lượng protein cao hơn các loại đậu khác, giúp chống lại tác động của carbohydrate lên đường huyết.

Trứng luộc

Trứng luộc là món ăn vặt lý tưởng để kiểm soát đường huyết.Trứng luộc giàu protein và ít carbohydrate, giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và tạo cảm giác no lâu hơn. Một số nghiên cứu cho thấy ăn một quả trứng luộc mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hạt chia

Hạt chia chứa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh, những dưỡng chất quan trọng giúp kiểm soát đường huyết và cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ hạt chia giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu sau khi ăn đồ ăn nhẹ nhiều đường.

Các loại quả mọng có thể giúp cải thiện mức đường huyết sau bữa ăn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả mọng

Các loại quả mọng có thể giúp cải thiện mức đường huyết sau bữa ăn. Trong một nghiên cứu, những người tiền tiểu đường ăn quả mâm xôi đỏ đã có phản ứng đường huyết thấp hơn sau khi ăn sáng giàu carbohydrate.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người thừa cân hoặc béo phì đã cải thiện đường huyết sau một tuần bổ sung quả mâm xôi đen vào chế độ ăn nhiều chất béo.

Đậu nành Nhật Bản (Edamame)

Đậu nành Nhật Bản (edamame), có thể làm giảm đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Chúng cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa, giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm.

Ô liu

Ô liu là lựa chọn tuyệt vời để duy trì lượng đường trong máu ổn định vì chúng có chỉ số đường huyết và carbohydrate thấp. Chúng chứa chất béo lành mạnh giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, từ đó kiểm soát đường huyết.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein dồi dào. Nếu bạn chọn loại ít chất béo và đường, đây có thể là món ăn nhẹ lý tưởng để hạ đường huyết. Một số bằng chứng chỉ ra rằng ăn ít nhất ba phần sữa chua mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.