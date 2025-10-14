Chỉ cần uống 5 loại nước này mỗi ngày, không lo tăng đường huyết 14/10/2025 11:03

(PLO)- Uống đều đặn 5 loại nước thảo mộc dưới đây mỗi ngày có thể giúp duy trì lượng đường huyết ổn định.

Podcast:

Podcast: Chỉ cần uống 5 loại nước này mỗi ngày, không lo tăng đường huyết

Theo The Times of India, duy trì lượng đường huyết ổn định là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe tổng thể, đặc biệt đối với những người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập đều đặn và ngủ đủ giấc, việc bổ sung một số loại nước thảo mộc vào thực đơn hàng ngày có thể giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết tự nhiên và hiệu quả.

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), một số loại trà thảo mộc không chỉ giúp điều hòa lượng đường trong máu mà còn cải thiện độ nhạy insulin, góp phần duy trì sức khỏe chuyển hóa bền vững.

1. Nước mướp đắng - Giảm đường huyết tự nhiên

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) là loại thực phẩm quen thuộc trong y học cổ truyền và nổi tiếng với khả năng hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất charantin và polypeptide-p trong mướp đắng có tác dụng tương tự insulin, giúp tăng hấp thu glucose và giảm nồng độ đường huyết.

Cách làm:

- Rửa sạch 1 quả mướp đắng vừa, cắt nhỏ.

- Cho vào máy xay cùng ½ cốc nước, có thể thêm chút muối hoặc chanh cho dễ uống.

- Lọc lấy nước và uống vào buổi sáng khi bụng đói.

2. Nước hạt methi (cỏ cà ri) – Tăng độ nhạy insulin

Hạt methi chứa nhiều chất xơ hòa tan và hợp chất 4-hydroxyisoleucine, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và tăng khả năng đáp ứng insulin của cơ thể.

Theo Tạp chí Rối loạn Tiểu đường và Chuyển hóa, việc sử dụng 10g hạt methi mỗi ngày giúp người tiền tiểu đường giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành tiểu đường loại 2.

Cách làm:

- Lấy 1–2 thìa hạt methi, rửa sạch rồi ngâm qua đêm trong 1 cốc nước.

- Sáng hôm sau, lọc nước và uống khi bụng đói.

3. Trà quế – Ổn định đường huyết sau bữa ăn

Quế không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là dược liệu quý giúp kiểm soát đường huyết.

Hoạt chất cinnamaldehyde trong quế giúp cơ thể tăng cường khả năng sử dụng insulin và ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Nghiên cứu cho thấy trà quế có thể giảm đáng kể mức đường huyết sau ăn ở người không mắc tiểu đường.

Cách làm:

- Đun sôi 1–2 thanh quế trong nước vài phút.

- Lọc ra cốc và uống sau bữa ăn để hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

4. Trà hoa bụp giấm (hibiscus – Thanh lọc và bảo vệ mạch máu

Trà hibiscus được pha từ cánh hoa bụp giấm khô, chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa tổng thể.

Theo NIH, trà hibiscus có tiềm năng lớn trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tiểu đường cùng các biến chứng liên quan.

Cách làm:

- Đun sôi 1 cốc nước, cho 1–2 thìa cánh hoa bụp giấm khô vào.

- Hãm khoảng 5 phút, sau đó lọc ra cốc và thưởng thức.

Một ly trà hoa bụp giấm mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu. Ảnh: Shutterstock

5. Nước nha đam – Cân bằng đường huyết và chống viêm

Nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Sức khỏe và Nghiên cứu cho thấy, nước ép nha đam giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm đường huyết lúc đói.

Nhờ chứa các hợp chất sinh học như polysaccharide, nha đam còn có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Cách làm:

- Lấy 1–2 thìa gel nha đam tươi (hoặc chiết xuất thực phẩm đạt chuẩn).

- Hòa với 1 cốc nước, khuấy đều và uống vào buổi sáng khi bụng đói.

Kết hợp với thói quen sống lành mạnh để tối đa hiệu quả

Dù những loại nước thảo mộc này có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhưng hiệu quả sẽ cao hơn khi kết hợp với lối sống lành mạnh:

- Tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

- Ăn uống cân bằng giúp ổn định đường huyết trong ngày.

- Ngủ đủ giấc hỗ trợ điều hòa hormone.

- Quản lý căng thẳng giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết do cortisol.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với tất cả các loại đồ uống này.

Ví dụ, nước mướp đắng có thể làm hạ đường huyết quá mức ở người đang dùng thuốc tiểu đường, còn nha đam có thể gây khó tiêu nếu dùng quá nhiều.

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung các loại nước này vào chế độ hàng ngày, đặc biệt nếu bạn đang mắc bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc điều trị.