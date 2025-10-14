Cẩn trọng với 8 món ăn quen thuộc có thể khiến huyết áp tăng cao 14/10/2025 07:53

(PLO)- Nhiều món ăn quen thuộc chúng ta vẫn dùng mỗi ngày lại có thể âm thầm “đẩy” huyết áp tăng cao theo thời gian.

Theo The Times of India, huyết áp cao (tăng huyết áp) là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh yếu tố di truyền và căng thẳng, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp.

Điều đáng ngạc nhiên là nhiều loại thực phẩm quen thuộc mà ta ăn hằng ngày lại có thể âm thầm làm tăng huyết áp theo thời gian. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm này. Bí quyết nằm ở sự điều độ, biết kiểm soát khẩu phần và tần suất sẽ giúp bạn vừa duy trì chế độ ăn đa dạng, vừa kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Đồ uống có đường

Nước ngọt có gas, nước trái cây đóng chai hay các loại trà sữa chứa lượng đường và fructose cao, dễ gây tăng cân, kháng insulin và ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng mạch máu, tất cả đều làm tăng huyết áp.

Gợi ý thay thế: Uống nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước trái cây pha loãng để giảm lượng đường nạp vào cơ thể.

Cà phê

Caffeine giúp tỉnh táo nhưng cũng có thể làm huyết áp tăng tạm thời bằng cách kích thích tim và hệ mạch. Người nhạy cảm với caffeine dễ bị tăng huyết áp rõ rệt sau khi uống.

Gợi ý: Uống 1–2 tách cà phê mỗi ngày, tránh thêm đường hoặc kem béo. Nếu có dấu hiệu tăng huyết áp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Mì ăn liền

Tiện lợi và rẻ, nhưng mì ăn liền chứa hàm lượng muối (natri) cực cao. Một gói mì có thể chứa hơn một nửa lượng muối khuyến nghị cho cả ngày. Theo WHO, lượng natri trong sản phẩm cần được thể hiện bằng miligam (mg) trên 100g hoặc 100ml.

Gợi ý: Chỉ dùng một nửa gói gia vị hoặc tự nấu với rau xanh, thịt tươi để cân bằng dinh dưỡng.

Một gói mì có thể chứa hơn 50% lượng muối khuyến nghị trong ngày, dễ gây giữ nước và tăng huyết áp. Ảnh: Pexels

Thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, jambon… thường được ướp muối hoặc bảo quản bằng các phụ gia, khiến chúng trở thành nguồn natri và chất bảo quản cao, dễ gây tăng huyết áp. Ngoài ra, chúng còn chứa nitrat, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu.

Gợi ý: Hạn chế chỉ ăn thỉnh thoảng và ưu tiên thịt tươi, nạc thay vì thịt chế biến sẵn.

Phô mai

Phô mai giàu canxi và protein, nhưng nhiều loại như cheddar, parmesan, feta lại chứa hàm lượng natri cao. Ăn thường xuyên có thể khiến huyết áp tăng dần.

Gợi ý: Chọn phô mai ít muối hoặc phô mai tươi, và chỉ nên dùng như gia vị phụ chứ không phải thành phần chính.

Bánh mì và các sản phẩm nướng

Nhiều người không biết rằng bánh mì, bánh ngọt, bánh bao lại là nguồn natri ẩn đáng kể, do muối được dùng để tăng hương vị và kéo dài hạn sử dụng.

Gợi ý: Nên chọn bánh mì nguyên cám, hoặc tự làm tại nhà để kiểm soát lượng muối.

Đồ muối chua (thực phẩm lên men)

Dưa muối, cà muối... có lợi cho đường ruột, nhưng quá trình ngâm muối khiến chúng chứa lượng natri rất cao. Chỉ một khẩu phần nhỏ cũng có thể chiếm phần lớn lượng muối nên dùng trong ngày.

Gợi ý: Ăn với lượng nhỏ, như món phụ thay vì món chính, để hạn chế lượng muối hấp thu.

Đồ ăn đông lạnh, chế biến sẵn

Đồ ăn chế biến sẵn giúp tiết kiệm thời gian nhưng lại chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản, có thể làm tăng huyết áp và nguy cơ bệnh tim mạch.

Gợi ý: Tốt nhất là hạn chế tối đa hoặc chọn sản phẩm ít muối, ít chất béo, kiểm tra kỹ nhãn dinh dưỡng để tránh muối, chất bảo quản và chất béo xấu.