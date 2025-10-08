Mỗi ngày nên tiêu thụ bao nhiêu muối để kiểm soát huyết áp? 08/10/2025 14:02

(PLO)- Muối là gia vị quen thuộc nhưng lại là “kẻ thù thầm lặng” của huyết áp. Hiểu rõ lượng muối nên dùng mỗi ngày là chìa khóa để giữ trái tim khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2024 có tới 33% dân số toàn cầu trong độ tuổi 30–79 mắc tăng huyết áp. Đây là căn bệnh âm thầm nhưng nguy hiểm, có thể gây tổn thương tim, não và thận, và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch. Tuy nhiên, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn và duy trì mức tiêu thụ hợp lý được chứng minh có thể giúp ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo The Times of India, muối là gia vị quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết mọi món ăn. Thế nhưng, ít ai biết rằng những “hạt tinh thể nhỏ bé” này lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của cơ thể. Nếu dùng quá mức, muối có thể phá vỡ sự cân bằng huyết áp, bởi natri trong muối có liên hệ chặt chẽ với bệnh tăng huyết áp.

Muối ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Khi ăn quá nhiều muối, natri trong muối sẽ kéo nước vào máu, làm tăng lượng máu lưu thông trong các mạch. Khi máu tăng mà không gian mạch máu vẫn như cũ, áp lực lên thành mạch sẽ tăng lên.

Nói cách khác, muối làm tăng huyết áp vì khiến cơ thể giữ lại nhiều nước hơn. Theo thời gian, tiêu thụ muối quá mức còn có thể khiến mạch máu cứng lại, giảm khả năng co giãn, từ đó làm huyết áp tăng cao liên tục, làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Lượng muối nên tiêu thụ mỗi ngày

Đối với người trưởng thành:

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị không tiêu thụ quá 5 gram muối/ngày (tương đương khoảng 1 muỗng cà phê). Mức này được xem là an toàn cho hầu hết mọi người, giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Đối với người bị tăng huyết áp:

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị chỉ nên tiêu thụ dưới 1.500 mg natri/ngày. Việc duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh bằng cách ăn đúng lượng muối còn giúp bảo vệ mạch máu, tim và thận, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Mẹo thực tế để giảm lượng muối tiêu thụ

Phần lớn lượng natri trong chế độ ăn hiện nay không đến từ muối thêm trực tiếp, mà từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và nước chấm công nghiệp. Vì vậy, chỉ cần điều chỉnh thói quen ăn uống, bạn đã có thể giảm đáng kể lượng muối hấp thụ.

Chỉ cần giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, chúng ta hoàn toàn có thể ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là một số cách giúp kiểm soát lượng muối, được khuyến nghị bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH):

- Ưu tiên nấu ăn tại nhà để chủ động kiểm soát lượng muối.

- Đọc kỹ nhãn thực phẩm, chọn sản phẩm có hàm lượng natri thấp.

- Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh.

- Thay thế muối bằng các gia vị tự nhiên như chanh, tỏi, gừng, giấm, ớt hoặc rau thơm để tăng hương vị món ăn.

- Giảm muối từ từ, giúp khẩu vị thích ứng dần.

Cân bằng, yếu tố then chốt

Natri là khoáng chất thiết yếu giúp duy trì cân bằng chất lỏng và truyền tín hiệu thần kinh. Vì vậy, thiếu hay thừa đều gây hại. Thiếu muối có thể gây mất nước, tụt huyết áp, mệt mỏi, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hạ natri máu (hyponatremia).

Vì vậy, trước khi thay đổi chế độ ăn muối, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nhu cầu thực tế của cơ thể, tránh gây ra các rủi ro sức khỏe không mong muốn.