7 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ và làm chậm lão hóa 31/01/2026 19:01

(PLO)- Việc ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm có thể hỗ trợ làm chậm quá trinh lão hóa và giúp kéo dài tuổi thọ.

Dưới đây là bảy loại thực phẩm có khả năng kéo dài tuổi thọ và làm chậm lão hóa. Đặc biệt, chúng có thể bảo vệ làn da và tăng cường sức khỏe, theo tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng và da liễu.

Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương da. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả bơ

Nghiên cứu cho thấy ăn bơ có thể mang lại những lợi ích chống lão hóa đáng kể. Một khảo sát trên Tạp chí Da liễu Thẩm mỹ cho thấy phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày trong tám tuần đã cải thiện độ đàn hồi và săn chắc da.

Các chuyên gia cho rằng thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa carotenoid giúp da trông trẻ hơn. Những sắc tố tự nhiên này có khả năng giảm thiểu tác hại từ các gốc tự do.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa có lợi cho da. Việc tiêu thụ bột cà chua có thể giúp da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời tốt hơn. Sau khoảng ba tháng duy trì, làn da thường có khả năng chống cháy nắng hiệu quả hơn.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương da. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy chúng bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và các chất ô nhiễm môi trường. Chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giảm thiểu tình trạng lão hóa do ánh nắng mặt trời.

Sô cô la đen

Sô cô la đen chứa các hoạt chất bảo vệ da và thúc đẩy lưu thông máu. Bạn nên chọn loại chứa ít nhất 70% ca cao để đạt hiệu quả tối ưu. Ngược lại, sô cô la sữa với hàm lượng đường cao có thể gây hại cho da, góp phần hình thành nếp nhăn và vết chân chim.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu polyphenol, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Hợp chất EGCG trong trà xanh còn được chứng minh có khả năng giảm viêm da và chống lại vi khuẩn gây mụn.

Cá béo

Cá hồi, cá mòi và hải sản giàu axit béo omega-3 rất tốt cho tim mạch. Đây cũng là nguồn protein tuyệt vời giúp duy trì khối lượng cơ bắp trong quá trình lão hóa. Việc cung cấp đủ protein nạc là chìa khóa để làm giảm các dấu hiệu già hóa của cơ thể.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh và chất xơ tuyệt vời. Nghiên cứu năm 2021 cho thấy tiêu thụ hạnh nhân hàng ngày có thể làm giảm nếp nhăn và cải thiện sắc tố da ở phụ nữ mãn kinh.

Các chuyên gia khuyên nên tập trung vào thực phẩm tươi, nguyên chất và duy trì chế độ ăn cân bằng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa mà còn khiến việc ăn uống trở nên thú vị và bổ dưỡng hơn.