5 thực phẩm chống viêm tốt nhất cho nam giới trên 50 tuổi 26/01/2026 09:17

(PLO)- Đối với nam giới trên 50 tuổi, các vấn đề về đau khớp, sức khỏe tim mạch và duy trì cơ bắp trở nên quan trọng.

Viêm mãn tính liên quan đến các nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường ở tất cả mọi người, đặc biệt là nam giới.

Các loại quả mọng cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa và chất xơ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tiến sĩ Dustin Moore, chuyên gia dinh dưỡng (Ấn Độ), chia sẻ: "Quá trình trao đổi chất của cơ thể tự nhiên tạo ra phản ứng viêm, nhưng cơ thể cố gắng kiểm soát nó thông qua các con đường chống viêm. Các cơ chế này hoạt động trong sự cân bằng phức tạp và thực phẩm đóng vai trò lớn trong việc kích hoạt hoặc giảm viêm".

Tập trung vào trái cây, rau quả, protein nạc, chất béo lành mạnh và ngũ cốc nguyên hạt là cốt lõi của chế độ ăn chống viêm. Dưới đây là những thực phẩm hàng đầu nam giới trên 50 tuổi nên ăn.

Cá béo

Nếu bạn tìm loại thực phẩm vừa giảm viêm vừa giữ tim mạch khỏe mạnh, cá béo nên đứng đầu danh sách. Các loại cá như cá hồi, cá cơm và cá trích cung cấp axit béo omega-3 dồi dào.

Tiến sĩ Chris Mohr, chuyên gia dinh dưỡng, khuyến nghị mọi người nên ăn cá mòi. Ông nói: "Chúng rất giàu omega-3, vitamin D, canxi và các chất dinh dưỡng quan trọng. Hầu hết người lớn không ăn đủ lượng chất béo omega-3, cá mòi sẽ giúp bổ sung thiếu hụt này".

Chất béo omega-3 có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn hải sản hai lần một tuần để giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và chứng mất trí nhớ.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu đen cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa và chất xơ. Đây là những thành phần quan trọng mà nam giới lớn tuổi thường thiếu.

Màu sắc của quả mọng đến từ flavonoid, giúp giảm viêm và nguy cơ mắc bệnh. Các hợp chất này cũng giúp giữ tim khỏe mạnh bằng cách cải thiện và giảm mức cholesterol xấu (LDL). Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc trộn với sữa chua Hy Lạp. Quả mọng đông lạnh cũng là một lựa chọn tiết kiệm và tiện lợi.

Đậu

Đậu và các loại cây họ đậu chứa nhiều hợp chất thực vật giúp giảm viêm. Chuyên gia Chris Mohr nhận định chất xơ trong đậu là "người hùng thầm lặng". Việc đáp ứng đủ lượng chất xơ cần thiết có thể giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim mạch và nhiều loại ung thư.

Đậu cung cấp protein thực vật, cải thiện hệ vi sinh đường ruột và giảm viêm mãn tính. Các polyphenol trong đậu giúp bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Thực phẩm này rất đa năng, giá rẻ, có thể dùng kèm với súp, salad hoặc món hầm.

Các loại rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ và cải Brussels là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng chứa các flavonoid quan trọng như quercetin và kaempferol giúp giảm viêm hiệu quả.

Chế độ ăn giàu rau họ cải liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Đây là hai loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Bạn có thể nướng rau củ trong lò, nồi chiên không dầu hoặc thêm vào các món súp, cà ri.

Yến mạch

Yến mạch chứa chất xơ hòa tan giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và giảm viêm nhờ tác động tích cực đến đường ruột. Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Yến mạch giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm căng thẳng oxy hóa. Thực phẩm này còn chứa avenanthramides, một hợp chất chống viêm đặc trưng. Bạn có thể ngâm yến mạch qua đêm, nấu chín hoặc ăn cùng sữa và quả mọng.

Các chiến lược khác để giảm viêm

Ngoài ăn uống, việc quản lý căng thẳng là rất quan trọng. Căng thẳng không được kiểm soát có thể gây nguy hiểm ở cấp độ tế bào và góp phần gây bệnh mãn tính. Nam giới nên duy trì các thói quen như tập thể dục hoặc tham gia các sở thích cá nhân.

Tập thể dục thường xuyên như đi bộ, bơi lội, đạp xe giúp giảm viêm mãn tính mức độ nhẹ. Bên cạnh đó, nên ưu tiên giấc ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ không chỉ khiến mệt mỏi mà còn làm tăng tình trạng viêm nhiễm, cao huyết áp. Cuối cùng, cần hạn chế rượu bia để tránh stress oxy hóa và bảo vệ sức khỏe tổng thể.