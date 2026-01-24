10 loại thực phẩm gây mất ngủ bạn nên tránh trước khi ngủ 24/01/2026 12:26

(PLO)- Ăn một số loại thực phẩm trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và quá trình tiêu hóa.

Các loại thực phẩm nhiều chất béo, cay, ngọt hoặc có tính axit như pizza hoặc kem có thể khiến bạn khó ngủ ngon.

Mặc dù pizza là món ăn khuya được ưa chuộng, nhưng nó có thể làm rối loạn giấc ngủ. Ảnh: AI.

Thay vào đó, bạn hãy ăn những món ăn nhẹ giàu protein, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng giúp ngủ ngon như melatonin. Việc biết được những loại thực phẩm nào nên tránh sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sức khỏe tốt hơn.

Pizza

Mặc dù pizza là món ăn khuya được ưa chuộng, nhưng nó có thể làm rối loạn giấc ngủ. Sốt cà chua có tính axit có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến chứng ợ nóng, trào ngược và khó tiêu.

Pizza cũng chứa nhiều chất béo, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Điều này làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nếu bạn nằm xuống ngay sau khi ăn.

Kem

Ăn nhiều kem trước khi đi ngủ có thể làm rối loạn giấc ngủ và dẫn đến tăng cân. Kem thường chứa đường, calo và chất béo không lành mạnh. Ăn quá nhiều kem vào ban đêm có thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt và giảm nhanh, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Một nghiên cứu cho thấy các món ăn vặt nhiều đường và chất béo có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ - thức tự nhiên.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên chứa nhiều tinh bột tinh chế, có thể làm tăng lượng đường trong máu và khiến bạn khó ngủ hơn. Chúng cũng chứa nhiều calo, chất béo và natri.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều natri có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ ngắn. Nó cũng có thể dẫn đến việc bạn phải thức dậy thường xuyên vào ban đêm để đi tiểu.

Ớt cay

Các loại thực phẩm cay như ớt là tác nhân gây chứng ợ nóng và khó tiêu. Chúng chứa hàm lượng capsaicin cao. Đây là một hợp chất có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn.

Cam

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác như bưởi, chanh rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng không phải là lựa chọn tốt nhất trước khi đi ngủ vì độ axit cao dễ gây chứng ợ nóng. Tình trạng này dễ xảy ra hơn nếu bạn nằm xuống quá sớm sau khi ăn.

Đậu

Đậu có thể không phải là lựa chọn lý tưởng trước khi đi ngủ vì chất xơ trong đậu khó tiêu hóa. Điều này dễ dẫn đến đầy hơi và chướng bụng.

Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều chất xơ nói chung có thể cải thiện giấc ngủ. Bạn nên bổ sung đậu vào các bữa ăn sớm trong ngày và tránh bữa ăn nặng trước khi ngủ.

Sô cô la đen

Sô cô la đen chứa nhiều caffeine, chất kích thích sản sinh axit trong dạ dày, dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Loại thực phẩm này cũng chứa theobromine. Đây là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn.

Trái cây sấy khô

Ăn quá nhiều trái cây sấy khô có thể gây mất ngủ. Ngoài chất xơ, trái cây khô chứa nhiều calo và đường tự nhiên hơn trái cây tươi. Điều này khiến cơ thể bạn khó duy trì giấc ngủ ổn định suốt đêm.

Bánh mì kẹp thịt

Các loại thực phẩm như bánh mì kẹp phô mai có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Chúng có thể gây ra tình trạng thức giấc nhiều hơn và rút ngắn giấc ngủ sâu.

Việc thường xuyên ăn một bữa ăn lớn, nhiều chất béo trước khi đi ngủ còn làm tăng nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch.

Ngũ cốc ngọt

Các loại ngũ cốc nhiều đường chứa nhiều tinh bột tinh chế, có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Việc ăn ngũ cốc và thực phẩm giàu tinh bột nên thực hiện khoảng bốn giờ trước khi đi ngủ. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng phát huy tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.

Ăn trước khi ngủ có hại không?

Không có gì sai khi ăn trước khi đi ngủ nếu bạn đói. Tuy nhiên, bạn cần quan trọng chú ý đến loại và lượng thực phẩm. Bữa ăn lớn, đồ chiên rán hoặc đồ cay có thể gây trào ngược axit, dẫn đến thức giấc giữa đêm.

Ngược lại, một bữa ăn nhẹ dưới 200 calo, giàu dinh dưỡng có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, một bữa ăn nhẹ giàu protein, ít carbohydrate có thể giúp ổn định đường huyết.