5 loại thực phẩm gây hại cho não bộ và nguy cơ mất trí nhớ 24/01/2026 08:10

(PLO)- Não bộ tiêu thụ nhiều năng lượng nhất cơ thể, cần nguồn dinh dưỡng ổn định để tư duy và ghi nhớ.

Nhiều thực phẩm hỗ trợ trí não bộ minh mẫn, nhưng một số loại lại có tác dụng ngược lại. Dưới đây là 5 loại thực phẩm và đồ uống gây hại nhất cho não bộ theo các nghiên cứu khoa học.

Uống rượu ảnh hưởng đến chức năng não bộ. Ảnh: AI.

Rượu ảnh hưởng đến chức năng não bộ

Rượu cản trở chức năng não bình thường, khiến các tế bào não khó giao tiếp. Theo thời gian, rượu có thể làm tổn thương dây thần kinh, suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng đến tâm trạng.

Việc uống rượu kéo dài làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Thực tế, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến não bộ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống rượu nhẹ hoặc vừa phải cũng có thể làm suy giảm chức năng của hồi hải mã.

Cá có hàm lượng thủy ngân cao

Thủy ngân là kim loại nặng, một chất độc thần kinh có thể gây tổn thương não bộ. Hầu hết mọi người tiếp xúc với thủy ngân qua chế độ ăn uống, đặc biệt là các loại cá như cá ngừ và cá thu.

Thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh trung ương. Các cơ quan y tế luôn khuyến nghị giới hạn lượng cá chứa thủy ngân trong khẩu phần ăn hằng tuần. Việc lựa chọn cá đặc biệt quan trọng với trẻ em và phụ nữ mang thai. Tiếp xúc với thủy ngân trong thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi.

Đường và chất tạo ngọt nhân tạo

Não bộ cần glucose để làm năng lượng. Tuy nhiên, tiêu thụ đường quá mức sẽ gây tác động tiêu cực. Đường kích thích giải phóng dopamine tạo cảm giác dễ chịu, khiến chúng ta thèm đồ ngọt.

Việc đường huyết tăng đột biến thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến năng lượng, tâm trạng và giấc ngủ. Các chất tạo ngọt nhân tạo cũng liên quan đến việc suy giảm nhận thức, đột quỵ và nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn.

Tinh bột tinh chế

Cơ thể nhanh chóng phân giải các loại carbohydrate tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng thành glucose. Điều này cung cấp năng lượng tức thì nhưng lại có tác dụng tiêu cực tương tự như tiêu thụ nhiều đường.

Thay thế tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt giúp bảo vệ chức năng nhận thức. Ngũ cốc nguyên hạt không gây viêm nhiễm hoặc tăng đột biến lượng đường trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cao, đường bổ sung, chất bảo quản và phụ gia. Các thành phần này đều gây tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Không chỉ đồ ăn vặt đóng gói, các loại thịt nguội cũng được xếp vào nhóm thực phẩm siêu chế biến cần hạn chế.