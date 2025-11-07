Năm mẹo của người Nhật giúp bộ não luôn minh mẫn 07/11/2025 16:59

(PLO)- Tăng cường trí tuệ? Hãy thử năm phương pháp của người Nhật để giữ cho bộ não luôn tỉnh táo, sắc bén.

Nếu bạn đang muốn cải thiện trí nhớ và rèn luyện kỹ năng tư duy, hãy thử một số mẹo đã giúp người Nhật đạt được điều này. Đối với người trẻ và người già, việc giữ cho bộ não hay đầu óc minh mẫn và tỉnh táo có thể là một thách thức thực sự.

Tăng cường trí tuệ? Hãy thử năm phương pháp của người Nhật để giữ cho bộ não luôn tỉnh táo, sắc bén. Ảnh: AI.



Tuy nhiên, có một số trò chơi, thực phẩm và phương pháp nhất định có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này. Sau đây là năm mẹo của người Nhật giúp bạn giữ cho bộ não minh mẫn.

Shodo (thư pháp Nhật Bản)

Thư pháp không chỉ đơn thuần là viết chữ; nó là sự kết hợp giữa nghệ thuật và độ chính xác. Mặc dù thư pháp đã có mặt trên khắp châu Á, người Nhật đã phát triển nó thành một hình thức giúp cải thiện sự nhạy bén của não bộ.

Shodo là việc nhúng cọ vào mực và khắc các ký tự kanji và kana. Mặc dù bút mực đã trở nên phổ biến và được sử dụng để viết, shodo vẫn là một hoạt động văn hóa quý giá được dạy cho trẻ em. Sự chính xác và tập trung cần thiết để thực hiện shodo chắc chắn sẽ giúp rèn luyện trí não.

Thiền Zazen

Thiền là một hình thức tập trung tâm trí vốn có ở khắp các nền văn hóa châu Á. Người Nhật Bản cũng đã tạo ra một hình thức thiền độc đáo mang lại nhiều lợi ích cho người thực hành.

Trong hình thức thiền này, người thực hành được khuyên nên ngồi trên sàn và giữ tư thế ngồi của Đức Phật. Có nhiều tư thế khác nhau mà người thực hành có thể thực hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ thẳng cột sống và tập trung vào hơi thở. Hình thức thiền này có thể có tác động sâu sắc đến tâm trí con người.

Anki

Anki là một kỹ thuật được tạo ra bằng thẻ ghi nhớ, được sử dụng để tăng cường trí nhớ. Nó thậm chí còn được các bác sĩ sử dụng để ghi nhớ các thuật ngữ y khoa. Với việc lặp lại cách quãng, một người có thể tối ưu hóa trí nhớ và khả năng nhớ lại của mình.

Chương trình này sử dụng một thuật toán đánh giá khả năng nhớ lại thông tin của người dùng thông qua một kích thích. Dựa trên thông tin đầu vào, chương trình sau đó thử thách người dùng nhớ lại những điều mà họ có nhiều khả năng quên nhất.

Câu đố sushi (Sushi Puzzle)

Trò chơi xếp hình được biết đến với khả năng kích thích sự nhạy bén của não bộ bằng cách buộc não phải vận dụng logic và khả năng nhận dạng mẫu.

Trò chơi xếp hình sushi bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, đòi hỏi người chơi phải lắp ráp theo đúng thứ tự bằng cách tìm ra cách sắp xếp phù hợp. Dựa trên một món ăn phổ biến, những trò chơi xếp hình này vừa đẹp mắt vừa kích thích trí tuệ.

Goroawase

Goroawase là một loại trò chơi chữ, trong đó các con số và từ ngữ được liên kết với nhau. Về cơ bản, đây là một kỹ thuật ghi nhớ được sử dụng để cải thiện trí nhớ. Đây là một trò chơi phức tạp, đặc biệt hữu ích cho những học sinh cần ghi nhớ ngày tháng, sự kiện, tên gọi...