5 thói quen giúp tái tạo sức khỏe não bộ, tránh suy giảm nhận thức sớm 22/11/2025 18:15

Việc chăm sóc não bộ nhằm phòng tránh các vấn đề như suy giảm nhận thức sớm hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh, ví dụ như Alzheimer. Con đường hướng tới một bộ não khỏe mạnh luôn bắt đầu bằng việc điều chỉnh những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Tập luyện sức mạnh cũng là thói quen giúp não bộ khỏe mạnh. Ảnh: AI.

Theo phân tích của chuyên gia, não bộ có đặc tính dẻo dai thần kinh (neuroplasticity). Điều này có nghĩa là nó liên tục tự định hình, tái cấu trúc và thiết lập lại các kết nối dựa trên những trải nghiệm được tiếp nhận.

Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả những lựa chọn tưởng chừng nhỏ nhặt nhất bạn đưa ra hàng ngày cũng có vai trò quan trọng. Chúng ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của não bộ.

Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể tận dụng tính linh hoạt này để mang lại lợi ích cho bản thân. Quá trình tái cấu trúc của não bộ rất nhạy bén và phản ứng nhanh với các lựa chọn lối sống. Những thói quen đúng đắn có thể giúp bộ não của bạn luôn được khỏe mạnh và minh mẫn.

Nói về các thói quen tốt cho não bộ, Tiến sĩ Jay Jagannathan, bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Viện Phẫu thuật Thần kinh Michigan (Mỹ), đã chia sẻ cách phục hồi sức khỏe não bộ từ trạng thái kém nhất. Ông là chuyên gia về phẫu thuật thần kinh đa ngành và quản lý cơn đau.

Vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Michigan này đã đề xuất 5 thói quen vàng dưới đây:

Đề cao kỷ luật giấc ngủ

Tiến sĩ Jay giải thích về lợi ích của thói quen ngủ có kỷ luật đối với sức khỏe não bộ. Với kỷ luật, ông nhấn mạnh vào việc duy trì một lịch trình ngủ nhất quán.

Ông giải thích thêm: "Kỷ luật về lịch trình ngủ thực sự rất quan trọng để đảm bảo ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm. Điều này bao gồm việc đi ngủ sớm nếu bạn phải thức dậy sớm". Trọng tâm không chỉ là tổng số giờ ngủ, mà còn là việc duy trì cùng một khung giờ đi ngủ và thức dậy mỗi ngày.

Tập luyện sức mạnh

Ông giải thích rằng tập luyện sức mạnh hỗ trợ nhiều chức năng sinh lý. Các chức năng này bao gồm từ cải thiện sức bền đến tăng cường lưu thông máu. Tất cả đều giúp nâng cao hiệu suất tổng thể của não bộ.

Tiến sĩ Jay mô tả tầm quan trọng của việc tập thể dục để cải thiện chức năng não bộ: "Việc rèn luyện sức mạnh từ sớm là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong những ngày dài khi bạn phải đứng hoặc làm việc gắng sức, bạn cần thực hiện bài tập kháng lực cấp độ thấp ít nhất 2-3 ngày một tuần".

Thiền định/Yoga

Tiến sĩ Jay tiết lộ rằng não bộ và cơ thể liên tục giao tiếp với nhau. Thiền định hoặc yoga giúp củng cố và tăng cường kết nối này hơn nữa. Thiền định/yoga giúp giảm căng thẳng tích tụ cho não bộ sau một ngày dài và làm dịu hệ thần kinh. Vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "giao diện giữa tâm trí và cơ thể".

Tránh chu kỳ kiệt sức

Kiệt sức là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng về sức khỏe não bộ kém. Nếu bạn thường xuyên ép bản thân đến giới hạn chịu đựng, bạn có thể thấy quá trình tư duy bị chậm lại. WebMD mô tả kiệt sức là trạng thái kiệt quệ hoàn toàn về tinh thần, thể chất và cảm xúc.

Việc thoát khỏi tình trạng kiệt sức là rất quan trọng để đảm bảo não bộ hoạt động trơn tru. Sự mệt mỏi do kiệt sức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ. Nó ngăn cản bạn đạt được sự minh mẫn.

Ngừng lối sống anh hùng

Nhịp sống không ngừng nghỉ này đồng nghĩa với việc con người bỏ bê thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Ông cảnh báo không nên ca ngợi thói quen làm việc quá sức ngay cả khi đã kiệt sức, nhân danh năng suất.

Công việc thực sự là làm việc thông minh hơn và cho não bộ thời gian để nạp lại năng lượng. Từ đó, bạn có thể quay trở lại với động lực và hiệu quả cao hơn.