Đồ uống làm dịu cơn đau họng mùa cảm cúm 17/10/2025 15:57

(PLO)- Thời tiết đổi mùa khiến cảm cúm, đau họng trở nên phổ biến. Chỉ cần vài loại trà và nước ấm tự nhiên, cổ họng bạn sẽ dịu lại và phục hồi nhanh hơn.

Podcast:

Podcast: Đồ uống làm dịu cơn đau họng mùa cảm cúm

Theo Doctor NDTV, thời tiết giao mùa, cổ họng đau rát, khàn tiếng hay ho khan là những triệu chứng quen thuộc khiến nhiều người khó chịu. Ngoài việc nghỉ ngơi và uống đủ nước, một số loại đồ uống tự nhiên dưới đây có thể làm dịu cơn đau họng, giảm ho và phục hồi nhanh hơn mà không cần lạm dụng thuốc.

Nước mật ong ấm

Mật ong có khả năng bao phủ lớp niêm mạc cổ họng, giúp giảm kích ứng và ho. Nhờ đặc tính kháng khuẩn nhẹ, một ly nước ấm pha mật ong sẽ giúp cổ họng dịu lại và dễ chịu hơn ngay sau khi uống.

Trà gừng

Gừng chứa nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên, giúp giảm đau và sưng tấy ở cổ họng. Một tách trà gừng ấm không chỉ làm ấm cơ thể mà còn tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Một tách trà ấm, chút mật ong hay vài lát gừng không chỉ làm ấm cơ thể mà còn là “vị thuốc” giúp xoa dịu cổ họng trong những ngày trở lạnh. Ảnh: Getty Images

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng thư giãn cơ cổ họng và giảm viêm nhẹ. Uống trà hoa cúc vào buổi tối cũng giúp bạn dễ ngủ hơn, đồng thời làm dịu cảm giác rát họng hiệu quả.

Súc miệng bằng nước muối ấm

Dù không phải là “đồ uống” theo đúng nghĩa, việc súc miệng hoặc nhấp nhẹ nước muối ấm giúp giảm sưng, tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ các chất gây kích ứng. Đây là mẹo dân gian đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trà rễ cam thảo

Trong y học, trà rễ cam thảo được xem là phương thuốc tự nhiên giúp làm dịu đau họng và viêm. Hương vị ngọt nhẹ đặc trưng của cam thảo cũng khiến cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn khi uống.

Trà bạc hà

Menthol trong lá bạc hà có tác dụng làm mát, giúp thông mũi và làm tê nhẹ cổ họng. Một tách trà bạc hà ấm không chỉ giúp giảm ho mà còn mang lại cảm giác sảng khoái, thơm miệng.