3 bước kiểm tra bất thường của tuyến giáp tại nhà 19/08/2025 09:29

(PLO)- Khi có triệu chứng rối loạn tuyến giáp hoặc nghi có u tuyến giáp, người bệnh cần siêu âm để đánh giá kích thước, cấu trúc và sự hiện diện của nhân giáp.

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nhỏ hình cánh bướm nằm ở phía trước cổ, giữ vai trò thiết yếu trong việc sản xuất hormone điều hòa quá trình trao đổi chất, duy trì năng lượng, ổn định nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ chức năng tim mạch, thần kinh, sinh sản.

Khi tuyến giáp hoạt động bất thường, cơ thể có thể phát ra những biểu hiện cảnh báo đáng lưu ý.

Một số dấu hiệu tuyến giáp bất thường dễ nhận thấy bao gồm:

- Xuất hiện khối u nhỏ ở vùng cổ, có thể di động khi nuốt.

- Cảm giác nghẹn hoặc khó chịu vùng cổ.

- Tăng hoặc giảm cân bất thường dù không thay đổi chế độ ăn uống.

- Mệt mỏi kéo dài, suy giảm trí nhớ, hay buồn ngủ, lo lắng vô cớ.

- Rối loạn nhịp tim như: tim đập nhanh, hồi hộp.

- Da khô, tóc rụng nhiều, móng tay dễ gãy.

- Rối loạn kinh nguyệt, giảm ham muốn tình dục, khó thụ thai.

Những dấu hiệu này có thể xuất hiện riêng lẻ hoặc kết hợp, phụ thuộc vào việc tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp) hay suy giảm (suy giáp).

Khi có triệu chứng rối loạn tuyến giáp hoặc nghi ngờ có u tuyến giáp, người bệnh cần được siêu âm để đánh giá kích thước, cấu trúc và sự hiện diện của nhân giáp. (Ảnh minh hoạ)

Cách kiểm tra tuyến giáp tại nhà:

Bước 1: Đứng trước gương và ngửa đầu ra sau để quan sát cổ.

Bước 2: Uống một ngụm nước và theo dõi chuyển động vùng cổ trong khi nuốt.

Bước 3: Nếu thấy có khối lồi bất thường di chuyển theo nhịp nuốt, nên đến cơ sở y tế để kiểm tra chi tiết.

Khi có các triệu chứng rối loạn tuyến giáp hoặc nghi ngờ có u tuyến giáp, tại cơ sở y tế chuyên khoa, người bệnh sẽ được siêu âm tuyến giáp để đánh giá kích thước, cấu trúc và sự hiện diện của nhân giáp.

Cùng với đó, người bệnh được chỉ định xét nghiệm hormone tuyến giáp (TSH, FT3, FT4) để đánh giá chức năng tuyến; chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) nếu có khối u tuyến giáp, giúp xác định lành tính hay ác tính.

Việc chẩn đoán sớm giúp người bệnh điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mỗi người nên tiến hành khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu trong gia đình có người mắc bệnh tuyến giáp. Phụ nữ có kế hoạch mang thai nên kiểm tra tuyến giáp để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Đặc biệt, không tự ý dùng thuốc hormone khi chưa có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa nội tiết.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương