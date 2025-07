Các loại đột quỵ thường gặp nhất 22/07/2025 08:45

Bệnh đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, chủ yếu là người từ 55 tuổi trở lên. Mặc dù vậy, những năm gần đây, tỉ lệ đột quỵ ở người trẻ ngày càng gia tăng, chiếm 10-15%.

Bệnh đột quỵ được chia thành 3 loại chính: Đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đột quỵ xuất huyết não và đột quỵ do thiếu máu não thoáng qua (còn gọi là đột quỵ nhỏ). Trong đó, đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm phần lớn các trường hợp (tỉ lệ lên đến 87%).

Phân loại đột quỵ

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: Xảy ra khi một mạch máu não bị tắc nghẽn, làm gián đoạn lưu lượng máu đến một phần não.

Nguyên nhân có thể là do cục máu đông hình thành trong lòng mạch máu não (đột quỵ do huyết khối) hoặc do cục máu đông từ nơi khác trong cơ thể di chuyển lên não (đột quỵ do tắc mạch).

Nếu không được cấp máu kịp thời, các tế bào não ở vùng bị ảnh hưởng sẽ bị chết.

Đột quỵ xuất huyết não: Xảy ra khi một mạch máu não bị vỡ, gây chảy máu vào trong hoặc xung quanh não. Máu chảy ra chèn ép các mô não, gây tổn thương và có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Đột quỵ xuất huyết não có 2 loại chính là xuất huyết não (chảy máu trong não) và xuất huyết dưới nhện (chảy máu xung quanh não).

Đột quỵ do thiếu máu não thoáng qua (TIA), đột quỵ nhỏ: Biểu hiện của cơn thiếu máu não thoáng qua gần giống các loại đột quỵ khác nhưng chỉ kéo dài trong vài phút hoặc có thể biến mất sau 24 giờ.

Các cơn đột quỵ nhỏ này còn được xem là đột quỵ cảnh báo vì chúng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng đột quỵ nghiêm trọng có thể xảy ra trong tương lai gần. Đây là trường hợp cấp cứu cần được can thiệp kịp thời bởi rất khó phân biệt cơn đột quỵ nhỏ và đột quỵ nguy hiểm đe dọa tính mạng.ất khó phân biệt cơn đột quỵ nhỏ và đột quỵ nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Nhận biết dấu hiệu bệnh đột quỵ

Các triệu chứng đột quỵ rất dễ thấy vì chúng xảy ra nhanh:

- Liệt đột ngột hoặc suy yếu vùng mặt, tay hoặc chân, đặc biệt là chỉ bị một bên. Nếu bạn không thể nâng hai tay qua đầu cùng một lúc, hoặc nếu bạn không thể cười một cách bình thường, bạn có thể đang bị đột quỵ.

- Lú lẫn đột ngột, khó nói hoặc khó hiểu. Nếu bạn không thể nhắc lại một câu đơn giản, bạn có thể đang bị đột quỵ.

- Nhìn không rõ đột ngột ở một hoặc cả hai mắt.

- Đi không vững, mất thăng bằng đột ngột.

- Đột ngột đau đầu dữ dội.

Khi có các dấu hiệu trên cần gọi cấp cứu ngay lập tức, hoặc cố gắng đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt nhằm tận dụng thời gian vàng (vài giờ đầu sau khi khởi phát đột quỵ).

BS VŨ CƯỜNG