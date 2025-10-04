Người bệnh tiểu đường có được ăn bánh trung thu? 04/10/2025 05:30

(PLO)- Đường trong hầu hết bánh trung thu thông thường ở dạng hấp thu nhanh, rất dễ làm tăng lượng đường trong máu, nhất là với người bị bệnh tiểu đường.

Tôi rất thích ăn bánh trung thu nhưng ngặt nỗi bị bệnh tiểu đường nên người nhà không cho ăn do lo ngại ảnh hưởng xấu tới đường huyết? Có vài người trong xóm nói vẫn có thể ăn được, vậy tôi có nên ăn không? (Bạn đọc Đồng Nai)

Trả lời

Một chiếc bánh trung thu 170g cung cấp từ 500-700 calo, tương đương với 3-5 bát cơm và gấp 1-2 lần lượng chất béo trong một tô phở bò.

Việc tiêu thụ một lúc lượng lớn đường và chất béo như vậy sẽ gây ra nhiều rủi ro cho người bệnh tiểu đường, bao gồm làm tăng đường huyết, tăng cân và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Bị bệnh tiểu đường có được ăn bánh trung thu? (Ảnh minh họa)

Người bệnh tiểu đường vẫn ăn được bánh trung thu, tuy nhiên cần nhớ không được ăn tùy tiện theo sở thích, bởi nếu ăn không kiểm soát rất dễ tăng nguy cơ lên cân, béo phì, rối loạn đường huyết….

Để điều chỉnh chính xác hơn lượng ăn cần thiết, người bệnh tiểu đường cần đo đường máu sau khi ăn tầm 1-2 giờ. Nếu chỉ số dưới 11mmol/l hoặc dưới 200mg/dl thì có thể yên tâm. Nếu chỉ số cao hơn cần dừng ăn, hoặc giảm lượng ăn vào.

Khi ăn bánh trung thu,người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn ¼ bánh nhỏ hoặc 1/8 bánh lớn mỗi lần. Cùng với đó cần giảm tinh bột, ăn nhiều rau luộc, uống nhiều nước, vận động nhiều hơn…

BS VŨ CƯỜNG