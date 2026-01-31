Chính thức đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam 31/01/2026 13:51

(PLO)- Đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam giúp nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Ngày 31-1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp.

BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh lý tim mạch hiện nay đang ngày càng gia tăng và dần trở thành gánh nặng lớn trên thế giới.

Cắt băng khánh thành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp. Vì vậy việc điều trị tim mạch đòi hỏi vừa phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa cần các “vũ khí” công nghệ tối tân.

Chuyên ngành tim mạch của bệnh viện phát triển mạnh mẽ cả về chẩn đoán lẫn can thiệp điều trị, đồng thời từng bước chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, việc đầu tư trang thiết bị chưa thật sự đồng bộ, chủ yếu do hạn chế về kinh phí và đặc thù khoa học công nghệ phát triển đến đâu đầu tư đến đó.

BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Gần đây, bệnh viện đã có điều kiện triển khai dự án nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp. Trong đó, việc đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng các trang thiết bị phụ trợ đồng bộ, đã tạo tiền đề để bệnh viện có thể thực hiện nhiều phương pháp tim mạch chuyên sâu, kỹ thuật cao.

“Việc hoàn thành khu can thiệp tim mạch hiện đại này sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong điều trị, giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới” – BS Việt nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế, các bệnh viện tham quan hệ thống thông tim can thiệp. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS CKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định việc đưa hệ thống thông tim can thiệp vào hoạt động được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán và điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng, chi phí điều trị, bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế thông qua việc giảm phơi nhiễm tia…

PGS.TS.BS CKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BVCC

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện cần phát huy tối đa hiệu quả hệ thống đã đầu tư gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn; đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cập nhật các tiến bộ y học; thực hiện tốt các chủ trương phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm. Qua đó, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

Hệ thống thông tim can thiệp gồm 4 máy DSA hiện đại với nhiều tính năng, trong đó có 3 máy Azurion 5M20 treo trần chuyên tim dành cho tim mạch can thiệp với tính năng giúp chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên (mạch chủ, mạch chi).

Hệ thống thông tim can thiệp gồm 4 máy DSA hiện đại với nhiều tính năng. Ảnh: BVCC

Cạnh đó, phòng thông tim cũng được trang bị các thiết bị hỗ trợ huyết động trong can thiệp tim mạch phức tạp cùng các hệ thống siêu âm, khảo sát hình ảnh nội mạch như IVUS; OCT, hệ thống máy móc phục vụ quá trình can thiệp như khoan các mảng xơ vữa; bóng phá vôi nội mạch; giúp xử trí hiệu quả những ca bệnh phức tạp như tắc nghẽn mãn tính, mảng xơ vữa vôi hóa nặng và nguy cơ cao tử vong cao như sốc tim.