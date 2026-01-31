Sở An toàn thực phẩm thông tin kết quả kiểm tra vụ nghi đưa thịt hết hạn vào bếp ăn trường học 31/01/2026 16:51

Liên quan vụ nghi đưa thịt hết hạn vào bếp ăn trường học, ngày 31-1, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP.HCM về kết quả kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học không đảm bảo an toàn.

Theo Sở này, trong những ngày vừa qua, trên các trang thông tin điện tử của báo chí có đưa thông tin về nguyên liệu thực phẩm để chế biến suất ăn cung cấp cho trường học không đảm bảo an toàn.

Sở An toàn thực phẩm đã thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung được phản ánh.

Ngày 28-1, Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm phối hợp Công an, UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG tại địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với ông NXĐ, nhân viên, người được ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thăng SG (do bà Mai Thị Hông Vân, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG đang làm việc tại trụ sở cơ quan Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM).

Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0317136881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, ngành nghề chế biến suất ăn sẵn, và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cấp. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 do Công ty TNHH đánh giá chứng nhận Best Global Cấp, còn hạn.

Công ty hiện đang cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn TP.HCM, số lượng 9.300 suất/ngày.

Công ty hiện lấy nguyên liệu của 10 nhà cung cấp cho công ty, công ty cũng đã cung cấp hóa đơn chứng từ của các nhà cung cấp cho đoàn kiểm tra.

Tại thời điểm kiêm tra, Công ty đang vệ sinh cơ sở, rửa dụng cụ chứa đựng chế biến suất ăn.

Đoàn đã kiểm tra hàng hóa đang chứa trữ tại kho. Trong số hàng hóa nguyên liệu có 371 kg thịt gia súc, gia cầm (Gồm: 51 kg Sườn cốt lết đông lạnh; 200 kg da gà đông lạnh; 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh) được đựng trong túi lynon, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Ông NXĐ trình bày mua của một công ty khác trong ngày 26-1-2026, có thời hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày sản xuất với nhiệt độ bảo quản là -10°C. Đoàn kiểm tra đang tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đang tiến hành kiểm tra công ty này.

Sở An toàn thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG.