Vụ cháu bé bị vùi trong lô cao su: Yêu cầu Sở Y tế Gia Lai nghiêm khắc kiểm điểm 30/01/2026 18:13

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm do chậm thực hiện chỉ đạo của tỉnh liên quan vụ việc cháu bé bị vùi lấp trong lô cao su tại xã Ia Mơ.

Ngày 30-1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND xã Ia Mơ thu hồi giấy chứng nhận nuôi con nuôi đã cấp liên quan vụ “bé gái bị vùi lấp trong lô cao su” vì hồ sơ không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Y tế, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký xin nhận con nuôi của UBND xã Ia Mơ còn thiếu sót, chưa đảm bảo đúng theo quy định.

Cụ thể, chưa hướng dẫn đầy đủ các trình tự thủ tục cho người nộp hồ sơ xin nhận con nuôi; quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ còn bị thiếu sót không đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định; chưa có sự thống nhất trong việc xác minh hoàn cảnh gia đình của chính quyền địa phương nơi người xin nhận nuôi con nuôi cư trú.

Cháu bé thời điểm mới được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chăm sóc.

Trước đó, ngày 29-12-2025, UBND xã Ia Mơ cấp giấy chứng nhận nuôi con cho vợ chồng ông NVT (ngụ tại Đà Nẵng).

Theo Sở Y tế, việc cấp giấy này sai mẫu phôi giấy chứng nhận nuôi con nuôi; sai thông tin căn cước công dân của vợ chồng ông NVT; thiếu số của giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, phiếu kiểm soát thủ tục hành chính không đủ chữ ký.

Liên quan vụ việc này, ngày 27-1, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm việc chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận con nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Sở Y tế với trách nhiệm là cơ quan chuyên trách thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ trẻ em nhưng không thực hiện hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Đùn đẩy trách nhiệm do Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo. Làm chậm trễ tiến độ giải quyết công việc, vụ việc kéo dài gây dư luận xấu trong xã hội.

Theo đó, Sở Y tế phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, hướng dẫn UBND xã Ia Mơ thực hiện xác minh các hồ sơ đăng ký xin nhận con nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên. Xử lý đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em.