Yêu cầu làm rõ việc chưa khai sinh cho 9 trẻ em bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ 14/01/2026 15:19

(PLO)- Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 yêu cầu cung cấp, làm rõ thông tin về việc 9 trẻ em bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ chưa được cấp giấy khai sinh.

Ngày 14-1, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa nhận được công văn từ Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 liên quan đến việc yêu cầu cung cấp thông tin về vụ việc 9 trẻ em tại Bệnh viện Từ Dũ chưa được cấp giấy khai sinh.

Theo nội dung công văn, việc yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo Nghị quyết số 205 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Qua quá trình rà soát, cập nhật và tổng hợp thông tin liên quan đến các nhóm người yếu thế, chủ thể dễ bị tổn thương trên địa bàn, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 xác định có một trường hợp phát sinh cần làm rõ.

Theo nguồn tin, 9 trẻ em nói trên đều là trẻ bị bỏ rơi, gồm 3 trẻ trai và 6 trẻ gái; trẻ lớn nhất hơn 1 tuổi, trẻ nhỏ nhất gần 6 tháng tuổi.

Trong đó, các trẻ lớn hơn 1 tuổi hiện được gửi tạm tại Làng Hòa Bình trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ, các trẻ nhỏ hơn đang được chăm sóc tại khoa Sơ sinh.

Các trẻ bị bỏ rơi được gửi tạm tại Làng Hòa Bình trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đa số các trẻ bị bỏ rơi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn chiếc, không có điều kiện nuôi dưỡng. Tính đến cuối tháng 12-2025, cả 9 trẻ nêu trên vẫn chưa được cấp giấy khai sinh.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 nhận định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương là trẻ em, cụ thể là quyền được khai sinh theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Để phục vụ công tác xác minh, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin, gồm: Nội dung công văn của Sở Y tế TP.HCM đã gửi UBND phường Bến Thành về việc hướng dẫn quy trình xử lý; quá trình Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận và xác định nguồn thông tin vụ việc; thông tin chi tiết từ Bệnh viện Từ Dũ về 9 trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh, kèm theo lý do chưa thực hiện được, thông tin về người thân, tình trạng sức khỏe và môi trường sinh sống của các trẻ hiện nay.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đề nghị Sở Y tế TP.HCM, UBND phường Bến Thành và Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương phối hợp, cung cấp và thông báo đầy đủ các nội dung nêu trên trong thời hạn 7 ngày.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi UBND phường Bến Thành về việc giải quyết trường hợp 9 trẻ em bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Đến nay, cả 9 trẻ vẫn chưa được cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Bệnh viện Từ Dũ cho biết nhiều trẻ đã lớn, trong khi điều kiện nuôi dưỡng tại cơ sở y tế không còn phù hợp.

Cạnh đó, trong quá trình chăm sóc, việc đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc điều trị tại các cơ sở y tế khác gặp nhiều vướng mắc do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Theo phương án xử lý, sau khi UBND phường Bến Thành hoàn tất hồ sơ theo quy định, các trẻ sẽ được bàn giao cho các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Y tế để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND phường Bến Thành khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc.