Bộ Y tế nói về quy định chụp X-quang đủ 6 phút mới được bảo hiểm y tế chi trả

(PLO)- Quy định mỗi ca chụp X-quang phải đủ 6 phút, siêu âm tim đủ 30 phút mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đang gây nhiều khó khăn cho các cơ sở y tế trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Tại hội nghị triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 2-2 tại TP.HCM, đại diện nhiều bệnh viện đã phản ánh những bất cập trong quy định thời gian chụp chiếu hình ảnh để đáp ứng điều kiện thanh toán BHYT.

Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế tại Quyết định 2775/QĐ-BYT, mỗi lần chụp X-quang phải có thời gian từ 6 phút trở lên và một ca siêu âm tim phải đủ 30 phút mới được quỹ BHYT chi trả. Nếu không đạt mốc thời gian này, cơ sở y tế có thể không được thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm.

Nhiều ý kiến cho rằng quy định trên không còn phù hợp với thực tế. Hiện nay, hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh ngày càng hiện đại, thời gian chụp chiếu được rút ngắn đáng kể, cùng với trình độ chuyên môn cao của đội ngũ nhân viên y tế. Trong nhiều trường hợp, quá trình chụp chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Thông báo của một cơ sở y tế về quy định chụp X-quang phải đủ 6 phút. Ảnh: NQ

Một bác sĩ cho biết, thông thường siêu âm tim chỉ mất khoảng 10-15 phút, thậm chí có ca chỉ 2-3 phút. Tuy nhiên, quy định phải đủ 30 phút/ca khiến mỗi máy siêu âm trong một buổi sáng chỉ thực hiện được khoảng 8 ca, vượt quá số này có thể không được bảo hiểm chi trả. “Đây là quy định quá bất cập và vô lý, gây lãng phí thời gian của bác sĩ và bệnh nhân” - vị này nhận định.

Trả lời vấn đề này, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết Bộ Y tế đã tổ chức các cuộc họp và trao đổi với các bên liên quan, đồng thời sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét lại việc giám định và thanh toán BHYT đối với các kỹ thuật chụp chiếu hình ảnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng phối hợp với Hội Điện quang để thống nhất quy trình chuyên môn, từ đó điều chỉnh thời gian trung bình thực hiện kỹ thuật chụp X-quang và một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác cho phù hợp với thực tế, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bệnh nhân chờ chụp x-quang tại 1 bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, chụp X-quang là cả một quy trình gồm tiếp nhận bệnh nhân, chuẩn bị máy móc, chụp, đọc kết quả và trả kết quả, chứ không chỉ tính riêng thời gian chạy máy. Do đó, không thể lấy thời gian chụp thuần túy làm điều kiện bắt buộc để thanh toán BHYT.

Ông cho rằng việc điều chỉnh quy định theo tình trạng từng người bệnh là cần thiết. Thời gian 6 phút chỉ là mức trung bình cho một ca chụp X-quang thông thường, không nên áp dụng cứng nhắc cho tất cả các trường hợp trong công tác giám định và thanh toán bảo hiểm.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng lưu ý, trong chụp chiếu hình ảnh, điều quan trọng là bác sĩ chỉ định đúng, tránh lạm dụng gây lãng phí. Thời gian thực hiện kỹ thuật chỉ mang tính định mức tương đối, phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ và đặc thù từng ca bệnh.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành công văn gửi các bệnh viện và Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc rà soát hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp theo Quyết định 2775 và 2776/QĐ-BYT. Bộ Y tế cũng tiếp nhận kiến nghị của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân về một số nội dung trong hai hướng dẫn này để xem xét điều chỉnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và hoàn thiện quy định phù hợp với thực tiễn.