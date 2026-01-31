Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ toàn diện về chuyên môn y tế cho Đặc khu Phú Quý 31/01/2026 18:38

(PLO)- Khoảng cách địa lý, thời tiết khắc nghiệt và chi phí mỗi lần chuyển viện rất cao đang khiến việc cấp cứu cho người bệnh ở Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đối mặt với nhiều rào cản.

Máy bay trực thăng là phương tiện duy nhất đưa bệnh nhân nặng vào đất liền cấp cứu, tuy nhiên chi phí rất cao.

Trước thực trạng trên, tại buổi làm việc với Đặc khu Phú Quý, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: “Đầu tư y tế tại chỗ được xem là giải pháp lâu dài, bảo đảm “thời gian vàng” cho người bệnh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Đặc khu Phú Quý”. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đặc khu Phú Quý đã kết nối với Bệnh viện Bạch Mai để được đồng hành trong hành trình này.

Rào cản từ chi phí chuyển viện

Đặc khu Phú Quý nằm cách đất liền hơn 120 km (56 hải lý) về phía Đông Nam, điều kiện tự nhiên và giao thông phụ thuộc lớn vào thời tiết. Mùa gió bấc kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 2, tháng 3 năm sau thường khiến biển động mạnh, vận tải đường thủy đôi lúc bị gián đoạn.

Trong những thời điểm này, khi có những trường hợp bệnh nặng bất ngờ xảy ra, nhất là đột quỵ, khiến người dân trên đảo hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuê trực thăng để chuyển viện khẩn cấp.

Đã có nhiều ca bệnh đột quỵ phải thuê trực thăng đi cấp cứu.

Chi phí cho mỗi chuyến bay hiện nay từ 350 - 450 triệu đồng, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ dân trên đảo, nơi sinh kế chủ yếu dựa vào nghề biển, thu nhập phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và thời tiết.

Ngay cả khi điều kiện vận tải đường biển cho phép, nếu ca bệnh không trùng khung giờ tàu cao tốc hoạt động, gia đình người bệnh vẫn buộc phải thuê tàu dịch vụ riêng để chuyển viện, với chi phí khoảng 150 triệu đồng mỗi chuyến.

Đây là khoản tiền rất lớn đối với người dân Phú Quý. Đáng lo ngại, những ca bệnh thường phải chuyển tuyến khẩn cấp như đột quỵ, chấn thương nặng, đa chấn thương hay các bệnh lý tim mạch cấp đều đòi hỏi can thiệp trong “thời gian vàng”. Mỗi giờ chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống còn hoặc mức độ di chứng của người bệnh.

Chợ hải sản ở Đặc khu Phú Quý vào buổi sáng. Đây cũng là nơi tạo nguồn thu nhập chính của nhiều ngư dân nên chi phí chuyển viện cao là một gánh nặng.

Mới đây, một giáo viên tiểu học đang công tác tại Phú Quý bị đột quỵ nặng. Do việc đau bệnh đúng thời điểm sóng lớn, tàu cao tốc tạm dừng hoạt động, gia đình đã phải thuê trực thăng đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Ông NVK, một người dân từng thuê máy bay chuyển viện cho người thân từ Phú Quý vào năm 2024 với chi phí 275 triệu đồng, chia sẻ: “Chi phí lớn buộc gia đình phải vay mượn họ hàng, bạn bè. Trong hoàn cảnh cấp bách, chỉ nghĩ đến việc cứu người.

"Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và giao thông phụ thuộc vào thời tiết, người dân trên đảo phải chủ động toàn bộ chi phí chuyển viện cao khi có tình huống khẩn cấp về y tế. Người dân Đặc khu Phú Quý

Tháo gỡ "nút thắt"

Phú Quý là địa bàn chiến lược về kinh tế biển, quốc phòng – an ninh; đồng thời, đang được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch biển đảo. Những năm gần đây, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quý ngày càng tăng.

Đặc khu Phú Quý nhìn từ trên cao.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với năng lực y tế tại chỗ, đặc biệt là khả năng cấp cứu và xử trí các tình huống y khoa khẩn cấp, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Việc cấp cứu và chuyển tuyến y tế tại Phú Quý cho thấy sự cần thiết của những giải pháp mang tính lâu dài, bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chuyển viện.

Trước thực trạng trên, tại buổi làm việc với Đặc khu Phú Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: "Đầu tư y tế tại chỗ được xem là giải pháp lâu dài, bảo đảm “thời gian vàng” cho người bệnh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Đặc khu Phú Quý".

Theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đặc khu Phú Quý đã kết nối với Bệnh viện Bạch Mai để được đồng hành trong hành trình này.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc tại Đặc khu Phú Quý.

Đầu tư y tế tại chỗ được xem là giải pháp lâu dài, bảo đảm “thời gian vàng” cho người bệnh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Đặc khu Phú Quý. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Trung tâm Y tế Quân Dân Y là cơ sở y tế duy nhất tại Đặc khu Phú Quý.

Theo đó, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế biển đảo, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Phú Quý đã có công văn đề xuất Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ đào tạo, tập huấn quy trình xử trí đột quỵ; hỗ trợ hội chẩn từ xa (Telehealth) và xây dựng quy trình phối hợp chuyên môn...

Theo TS. BS Đào Việt Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bạch Mai, trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Phú Quý và sự kết nối của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng PGS. TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bạch Mai, đã quyết định hỗ trợ toàn diện về chuyên môn y tế cho Phú Quý.

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai sẽ miễn học phí đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế Phú Quý giai đoạn 2026 – 2028; cử đoàn công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ y tế tại chỗ; hỗ trợ chỗ ở và vé tàu cho 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng ra Hà Nội đào tạo.

Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Phú Quý.

Sau đào tạo, đơn vị sẽ được cấp phép triển khai kỹ thuật tiêu huyết khối trong điều trị đột quỵ. Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ tài trợ một hệ thống Telemedicine, lắp đặt tại đơn vị đột quỵ thuộc Khoa Cấp cứu của Trung tâm, kết nối trực tiếp với Trung tâm Đột quỵ để hỗ trợ chuyên môn 24/7 cho các ca đột quỵ.

Còn về đầu tư trang thiết bị, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Phú Quý đang cần được trang bị một máy CT. Thiết bị này đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư và giao Sở Y tế triển khai thực hiện.

Việc đào tạo nhân lực và đầu tư trang thiết bị sẽ giúp từng bước hoàn thiện hệ thống y tế biển đảo, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, cán bộ, chiến sĩ và du khách. Bác sĩ Bùi Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Phú Quý

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng quà Tết cho người dân Đặc khu Phú Quý.

Phú Quý đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Việc được hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn và đầu tư trang thiết bị y tế tại chỗ, đặc biệt là năng lực xử trí đột quỵ và cấp cứu chuyên sâu, không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân, mà còn bảo vệ “thời gian vàng” của sự sống, nền tảng quan trọng cho tương lai của đặc khu nơi đầu sóng ngọn gió.