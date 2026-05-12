TP.HCM chốt thời hạn hoàn tất di dời và cải tạo 14 chung cư hư hỏng nặng 12/05/2026 19:44

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP.

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn TP.

7 chung cư cấp D đã hoàn tất di dời

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để thực hiện cho từng chung cư.

Với chung cư chung cư số 6Bis đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu: giao UBND phường khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 1995/2026; hoàn thành trước ngày 30-5.

Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn: giao UBND phường khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành trước ngày 15-6.

Đối với chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn: giao UBND phường khẩn trương lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000, phối hợp Công ty Cổ phần Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương để lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 và phê duyệt phương án bồi thường bổ sung dự án; hoàn thành trước ngày 15-6.

Đối với chung cư số 47 đường Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất: giao UBND phường khẩn trương lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 và phê duyệt phương án bồi thường dự án; hoàn thành trước ngày 30-6.

Đối với chung cư số 40/1 đường Tân Phước, phường Tân Hòa: giao UBND phường khẩn trương lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 và phê duyệt phương án bồi thường dự án; hoàn thành trước ngày 15-6.

Đối với chung cư số 170 - 171 đường Tân Châu, phường Tân Sơn Nhất: giao UBND phường khẩn trương lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch phân khu và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. UBND phường báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 15-6.

Đối với chung cư số 155 - 157 đường Bùi Viện, phường Bến Thành: giao UBND phường khẩn trương lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch phân khu và phê duyệt phương án bồi thường; hoàn thành trước ngày 15-6.

7 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời

Đối với 7 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đối với 4 chung cư: Trúc Giang, phường Xóm Chiếu (120/123 hộ); Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội (76/244 hộ); 137 Lý Thường Kiệt (22/34 hộ) và 149-151 Lý Thường Kiệt, (20/21 hộ), phường Tân Sơn Nhất, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với các phường để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân, hoàn thành công tác di dời. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30-5.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đối với chung cư số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa: giao UBND phường Xuân Hòa chủ động làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc; hoàn thành trước ngày 30-5.

Đối với 2 chung cư: Tôn Thất Thuyết (Lô A, B, C) và Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội, giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với UBND phường để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30-5.