Không bắt buộc chung cư cũ bố trí chỗ để xe điện và trạm sạc 08/04/2026 16:14

(PLO)- Dự thảo quy chuẩn mới của Bộ Xây dựng không bắt buộc chung cư cũ phải bố trí chỗ để xe điện và trạm sạc nhưng với chung cư mới, yêu cầu này là bắt buộc.

Sau khi khảo sát, tham vấn các bộ ngành và địa phương, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD).

Đây được xem là hành lang pháp lý quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xe điện, đồng thời bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo dự thảo, đối với chung cư mới, chủ đầu tư phải bố trí khu vực để xe điện và khu vực sạc cho cư dân. Việc này phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại các địa phương.

Trong khi đó, với chung cư hiện hữu, việc bố trí chỗ để xe điện và trạm sạc không bắt buộc. Nội dung này phụ thuộc vào điều kiện thực tế về không gian và hạ tầng kỹ thuật của từng công trình.

Khu vực để xe điện và trạm sạc tại một chung cư ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự thảo cũng đưa ra nguyên tắc bố trí khu vực để xe điện. Theo đó, khu vực này phải nằm trong diện tích đã được phê duyệt, ưu tiên bố trí ngoài trời, trên mặt đất, sau đó mới đến trong nhà.

Khu vực để xe điện cần đặt gần lối ra vào, gần đường dốc. Nếu bố trí ở tầng hầm thì phải đảm bảo thông gió tốt và thuận lợi cho lực lượng chữa cháy tiếp cận.

Đáng chú ý, khu vực để xe điện phải tách biệt với xe sử dụng động cơ đốt (xe xăng, dầu). Đồng thời, khu để ô tô điện cũng phải tách riêng với khu để xe mô tô điện, xe gắn máy điện và xe đạp điện.

Giữa các khu vực để xe phải có khoảng cách tối thiểu 2 m. Trường hợp không đảm bảo khoảng cách, phải bố trí tường hoặc vách ngăn bằng vật liệu không cháy, cao tối thiểu 2 m.

Diện tích để xe điện được tính chung vào tổng diện tích bãi đỗ xe của chung cư. Việc tổ chức giao thông trong khu vực này phải thuận tiện, không gây cản trở cho phương tiện và người đi bộ.

Về phòng cháy chữa cháy, khu vực để xe điện ngoài việc tuân thủ quy định hiện hành còn phải lắp đặt hệ thống giám sát phát hiện cháy sớm. Hệ thống này có khả năng nhận diện nhiệt độ, khói và ngọn lửa qua hình ảnh.

Chủ đầu tư cũng phải xây dựng phương án xử lý sự cố cháy nổ phù hợp với đặc tính của xe điện.

Đối với khu vực sạc xe điện, yêu cầu được đặt ra nghiêm ngặt hơn. Ngoài các yêu cầu trên, khu vực này phải được chia thành nhiều phân vùng riêng biệt. Mỗi phân vùng không quá 20 chỗ sạc ô tô điện hoặc 150 chỗ sạc đối với xe hai bánh.

Hệ thống chữa cháy tại khu vực sạc phải được bố trí thành khoang cháy riêng. Đồng thời, phải có hệ thống báo cháy tự động, cho phép cảnh báo sớm bằng đầu báo cháy video và thiết bị phát hiện nhiệt độ tăng cao.

Khu vực này cũng phải được lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động và giám sát liên tục. Tín hiệu từ các hệ thống phải được truyền về phòng trực có người trực 24/24 giờ.

Dự thảo cũng quy định rõ các hành vi bị cấm nhằm đảm bảo an toàn. Cụ thể, người dân không được sạc xe điện tại sảnh, hành lang hoặc lối thoát nạn.

Ngoài ra, không được mang pin hoặc xe điện vào thang máy, không đưa vào trong căn hộ. Người dân cũng không được kéo dây điện từ căn hộ ra ngoài để sạc xe điện.