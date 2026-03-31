Trước 20-4, lắp đặt và vận hành trên 3.000 tủ đổi pin xe máy điện ở TP.HCM 31/03/2026 10:42

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM giao các đơn vị liên quan đặt mục tiêu trước ngày 20-4 phải lắp đặt và đưa vào vận hành trên 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn TP.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 4, toàn TP phải triển khai lắp đặt 60 trạm sạc và 3.000 tủ đổi pin. Đến cuối năm 2026, con số này dự kiến đạt 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện còn chậm so với yêu cầu. Sở Xây dựng đã công bố danh sách 762 vị trí với 2.111 tủ đổi pin. Trong đó đã cấp phép sử dụng 300 vị trí, tương ứng 850 tủ.

Dù vậy, các doanh nghiệp mới lắp đặt thực tế tại 173 vị trí với 411 tủ, chưa đảm bảo khối lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Một tủ đổi pin xe điện trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận. Ảnh: TN

Để tháo gỡ vướng mắc và tăng tốc triển khai, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cùng Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng được giao quản lý như trạm dừng xe buýt, vỉa hè, khu đất trống, dải đất dọc kênh rạch…

Qua đó, lập danh sách các vị trí đủ điều kiện lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10-4.

Đồng thời, các đơn vị phải chịu trách nhiệm đề xuất vị trí lắp đặt trên vỉa hè đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tuân thủ quy định hiện hành; kịp thời hướng dẫn, xử lý các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình lắp đặt và vận hành. Trường hợp thi công không đúng nội dung giấy phép, quá thời gian sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè hoặc gây mất vệ sinh, trật tự an toàn giao thông, các đơn vị phải phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp triển khai, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương rà soát danh sách vị trí đã được công bố, đẩy nhanh thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và thi công lắp đặt ngoài thực địa.

Mục tiêu đặt ra là trước ngày 20-4, phải lắp đặt và đưa vào vận hành trên 3.000 tủ đổi pin trên toàn địa bàn TP.HCM.