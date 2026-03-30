TP.HCM yêu cầu hạn chế cắt điện về đêm, cao điểm mùa nắng nóng 30/03/2026 19:05

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu Điện lực TP.HCM hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP trong mùa khô năm 2026 và giai đoạn 2027-2030. Trong đó, TP.HCM yêu cầu hạn chế cắt điện về đêm, cao điểm mùa nắng nóng.

Cụ thể, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Trong đó, giao Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức triển khai thực hiện phương án cung cấp điện TP năm 2026 đã được UBND TP phê duyệt. Đồng thời, chủ động theo dõi sát tình hình, cập nhật liên tục diễn biến thực tế của phụ tải điện, các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện; xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp hệ thống điện gặp khó khăn về nguồn hoặc xảy ra sự cố bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy.

TP.HCM đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cao. Ảnh: ĐT

EVNHCMC cần đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn TP theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện phải có thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Điện lực TP.HCM cần hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Các công ty điện lực cần hỗ trợ khách hàng phát huy tối đa, khai thác hiệu quả, khuyến khích phát triển các nguồn điện tại chỗ về điện gió và mặt trời. Song song cần phối hợp với các sở, ban, ngành và các xã, phường, đặc khu triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện. Đồng thời, vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện cụ thể, triển khai ngay các giải pháp cấp bách. Trong đó, Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng. Song song đó là áp dụng các giải pháp quản lý tối ưu, công nghệ thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng; chiếu sáng bằng các loại đèn tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ điều khiển tự động.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; chiếu sáng quảng cáo bằng các loại đèn tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ điều khiển tự động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 6-2026.