Bộ Xây dựng yêu cầu sớm tháo dỡ 2 trạm thu phí quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai 30/03/2026 19:04

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hướng dẫn các đơn vị liên quan tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có kết luận sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển hạ tầng giao thông.

Theo kết luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 còn lại trên quốc lộ 51.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51. Ảnh: VŨ HỘI.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình tháo dỡ.

Đối với trạm thu phí trên cầu Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương có văn bản trả lời Sở Xây dựng TP.HCM theo hướng thống nhất bàn giao quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho UBND TP.HCM quản lý.

Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định, để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có các văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai. Các trạm thu phí này đã bỏ hoang, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận cho BVEC làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, với tổng chiều dài hơn 72 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Dự án ký hợp đồng năm 2009, khởi công vào tháng 8-2009 và hoàn thành, đưa vào khai thác tháng từ tháng 4-2013.

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện tăng cao so với dự tính khiến phương án tài chính thay đổi, thời gian thu phí kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu. Từ ngày 13-1-2023 trạm thu phí quốc lộ 51 đã tạm dừng thu theo công văn yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi các trạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về sở hữu toàn dân.

Hiện giữa nhà đầu tư và Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án này.