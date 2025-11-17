Kết quả kiểm định 9 chung cư cũ tại TP.HCM 17/11/2025 19:14

(PLO)- Sở Quy hoạch Kiến trúc có báo cáo về tiến độ kiểm định, sắp xếp 9 chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM (QH-KT) vừa báo cáo UBND TP về công tác quy hoạch các chung cư cũ.

Cụ thể, với 9 dự án chung cư đã có kết quả kiểm định phải di dời, tháo dỡ, sau rà soát, Sở QH-KT báo cáo tiến độ như sau:

Đối với chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành (trước đây là phường Phạm Ngũ Lão), UBND TP đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu (930ha).

Chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành. Ảnh: VH

Với chung cư số 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất (trước đây là phường 7, quận Tân Bình), Sở QH-KT đã có các văn bản đề nghị UBND quận Tân Bình cũ sớm rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 theo quy định. Đồng thời trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Đối với chung cư chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa (trước đây là phường 8, quận Tân Bình), Sở QH-KT đã có các văn bản đề nghị UBND quận Tân Bình cũ sớm rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 theo quy định, trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Đối với chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Hòa (trước đây là phường 8, quận Tân Bình), Sở QH-KT thống nhất kế hoạch của UBND quận về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ. Theo đó, chung cư này được chuyển đổi sang đất giáo dục để xây dựng phân hiệu 2 trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Đối với chung cư cũ số 11 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (trước đây là phường Võ Thị Sáu), Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND TP. Trong đó, tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng và UBND quận 3 (cũ) kiến nghị UBND TP đưa chung cư này ra ngoài danh sách công trình cải tạo, di dời và tháo dỡ để xây dựng mới.

Đối với chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu (trước đây là phường 13, quận 4), hiện nay, Sở QH-KT đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 12-13.

Chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu. Ảnh: NC

Hiện UBND phường Xóm Chiếu là cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối với Chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội (trước đây là phường 6, quận 4), Sở QH-KT đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2-10.

Hiện UBND phường Khánh Hội là cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối với chung cư cũ Tôn Thất Thuyết (lô A, B,C), phường Khánh Hội (trước đây là phường 6, quận 4), Sở QH-KT đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2-10.

Hiện UBND phường Khánh Hội là cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối với chung cư cũ Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội (trước đây là phường 6, quận 4), Sở QH-KT cũng đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2-10.

UBND phường Khánh Hội là cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.