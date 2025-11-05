TP.HCM sẽ kiểm định 186 chung cư cũ 05/11/2025 14:23

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu UBND các phường phải tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo đúng trình tự kiểm định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Cường giao UBND các phường trên địa bàn có 186 chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại.

UBND các phường phải tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo đúng trình tự theo quy định. Sau đó gửi báo cáo kết quả kiểm định đến Sở Xây dựng để xem xét, ban hành kết luận theo quy định.

TP.HCM sẽ kiểm định 186 chung cư cũ trên địa bàn TP. Ảnh: NN

Đối với UBND các phường chưa đề xuất chi phí kiểm định, khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Phó chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các phường về trình tự thực hiện kiểm định theo quy định. Đồng thời tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm định, xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư.

Kết luận kiểm định phải nêu rõ các nội dung kiểm định theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải xác định nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Nhà ở năm 2023.

Trường hợp nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ.

Sau đó, Sở Xây dựng phải đăng tải công khai kết luận kiểm định trên cổng thông tin điện tử của sở và có báo cáo kết quả đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ gửi UBND TP.