Giá chung cư Hà Nội, TP.HCM tiếp tục tăng, có nơi chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m² 30/10/2025 19:51

(PLO)- Giá nhà chung cư trung và cao cấp tiếp tục leo thang trong quý III, trong khi nguồn cung mới vẫn khan hiếm.

Ngày 30-10, Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III-2025. Theo đó, giá nhà chung cư tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Giá chung cư Hà Nội chạm 120 triệu đồng/m²

Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư tại Hà Nội có mức trung bình khoảng 95 triệu đồng/m². Trong đó, hơn 43% nguồn cung mới có giá vượt ngưỡng 120 triệu đồng/m². Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo theo giá toàn thị trường lên cao.

Một số dự án có mức giá gần chạm mức trung bình, gồm Lancaster Legacy trung bình 149 triệu đồng/m², Heritage West Lake 140 triệu đồng/m², 88 Láng Hạ 94 triệu đồng/m², The Nine Tower 80-92 triệu đồng/m², Discovery Complex 115 triệu đồng/m², Masteri Grand Avenue 105 triệu đồng/m², Vinhomes Global Gate 110-130 triệu đồng/m².

Giá nhà ở Hà Nội tiếp tục tăng cao. Ảnh: V.LONG

Phân khúc cao cấp tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới: Sun Feliza Suites Cầu Giấy 160-180 triệu đồng/m², The Nelson Private Residences 130–180 triệu đồng/m², Starlake Tây Hồ Tây 130–180 triệu đồng/m².

TP.HCM: Chung cư trung tâm vượt 200 triệu đồng/m²

Tại TP.HCM, giá bán chung cư trung bình đạt 91 triệu đồng/m², một số dự án ở khu vực trung tâm rao bán từ 120-150 triệu đồng/m². Bộ Xây dựng cho rằng sự cải thiện hạ tầng giao thông cùng tình trạng thiếu nguồn cung là hai yếu tố chính đẩy giá tăng.

Các dự án lớn như tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đường Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4... được xem là động lực giúp giá bất động sản khu vực lân cận tăng cao.

Cụ thể, trong quý III, các dự án như Fiato Premier có giá 50-60 triệu đồng/m², The 9 Stellars 76–92 triệu đồng/m², Paris Hoàng Kim 88–95 triệu đồng/m², Akari City 48–58 triệu đồng/m², Celesta Rise 62–80 triệu đồng/m², West Gate Bình Chánh 41–48 triệu đồng/m².

Phân khúc hạng sang có mức tăng mạnh: Lancaster Legacy 168–210 triệu đồng/m², The Opusk Residence 225–290 triệu đồng/m², Grand Manhattan 150–190 triệu đồng/m², Empire City 142–178 triệu đồng/m², The Metropole Thủ Thiêm 180–225 triệu đồng/m².

Tại khu vực phía Bắc TP.HCM, giá căn hộ ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Ở vùng ven biển phía Đông (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), các dự án trung và cao cấp ven biển tăng nhẹ nhờ hưởng lợi từ du lịch và hạ tầng giao thông mới như cao tốc Biên Hòa – TP.HCM – ven biển.

Hiện nguồn cung bất động sản đang khan hiếm làm đẩy giá thành lên cao. Ảnh: VIẾT LONG

Tại Hải Phòng, giá căn hộ tăng 1–2% so với quý II, với giá bán từ 42–59 triệu đồng/m². Tại Cần Thơ, giá căn hộ tăng nhẹ, từ 30–57 triệu đồng/m². Tại Đà Nẵng, thị trường căn hộ tăng khoảng 7% so với quý II, giá bán 30–74 triệu đồng/m².

Giá đất nền, biệt thự tiếp tục duy trì ở mức cao

Về đất nền, Bộ Xây dựng cho biết giá bán nhìn chung ổn định, duy trì ở mức cao. Một số khu vực có hạ tầng tốt hoặc quy hoạch rõ ràng vẫn tăng 2–4% so với quý II.

Tại Hà Nội, giá đất nền trung bình 45–65 triệu đồng/m²; Đà Nẵng 30–62 triệu đồng/m².

Ở TP.HCM, thanh khoản giảm nhẹ do chính sách siết đầu cơ và hạn chế tách thửa. Tuy nhiên, các khu vực có hạ tầng phát triển và pháp lý rõ ràng vẫn thu hút người mua ở thực.

Tại Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, sau giai đoạn “sốt” đầu năm, thị trường đã ổn định, giao dịch chủ yếu phục vụ nhu cầu ở hoặc đầu tư dài hạn.

Giá biệt thự, nhà liền kề tiếp tục tăng nhẹ 1–3%, tập trung ở khu vực có hạ tầng đồng bộ và tiến độ dự án nhanh. Tại Hà Nội, giá dao động 278–380 triệu đồng/m²; TP.HCM 150–500 triệu đồng/m². Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, giá từ 88–250 triệu đồng/m².