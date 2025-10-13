Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ xây mới tòa chung cư 'không thể cũ hơn' 13/10/2025 20:40

(PLO)- Chung cư Hòa Minh tại Đà Nẵng đã xuống cấp rất nghiêm trọng, được UBND TP đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng để xây mới.

Ngày 13-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất Khu chung cư Hòa Minh.

Theo đó, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise. Địa điểm thực hiện dự án là khu đất tại đường Trần Anh Tông, phường Thanh Khê.

Chung cư Hòa Minh tại Đà Nẵng sẽ được xây mới. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Về quy mô dự án, tổng diện tích đất khoảng 7.770 m²; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 81.324 m² bao gồm 20 tầng nổi, hai tầng hầm; số lượng nhà ở khoảng 933 căn. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.317 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Chung cư Hòa Minh được xây dựng từ năm 2001, gồm tám block cao ba tầng với 288 căn hộ. Đây là nơi bố trí cho các hộ dân khó khăn thuộc diện giải tỏa, đặc biệt bố trí cho nhiều hộ là mẹ đơn thân tại Đà Nẵng, do đó người dân địa phương thường gọi là "chung cư không chồng".

Sau hơn 20 năm sử dụng, dự án xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cần được xây mới càng sớm càng tốt.

Như PLO đã thông tin, trước đó UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch di dời, giải tỏa và xây dựng lại tòa chung cư trên, mục đích đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đà Nẵng hiện có ba chung cư xuống cấp nghiêm trọng gồm chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, chung cư Thuận Phước và chung cư Hòa Minh. Đây đều là các chung cư nhà ở xã hội với tổng số 621 hộ đang ở.

Thời gian thực hiện các thủ tục và triển khai công tác di dời, giải tỏa đến hết năm 2025. Các chung cư xuống cấp sẽ bị phá dỡ sau khi di dời toàn bộ người dân trong từng khối nhà.

Tại khu đất chung cư Hòa Minh sẽ được xây dựng lại chung cư nhà ở xã hội mới. Khu đất ở hai chung cư còn lại sau khi phá dỡ sẽ được đầu tư làm công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị TP thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn và khu đất chung cư Hòa Minh theo quy định.