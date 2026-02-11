TP.HCM: Thanh tra đột xuất dự án có dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lãng phí 11/02/2026 12:46

(PLO)- TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và bức xúc trong xã hội.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 trên địa bàn TP với hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, trong công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, UBND TP.HCM sẽ triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Cán bộ, công chức TP.HCM tiếp nhận hồ sơ hành chính. Ảnh: LÊ THOA

Thành phố sẽ tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và bức xúc trong xã hội.

Đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của tòa án theo. Kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

TP.HCM cũng thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn TP theo quy định.

Ngoài ra, tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm việc khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực được thực hiện đúng căn cứ pháp luật, kịp thời, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

TP.HCM cũng khẩn trương rà soát, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, có khả năng gây thất thoát lãng phí.

Theo dõi, nắm bắt tình hình trong việc thực hiện sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ và quản lý sử dụng tài sản của các cơ quan, tổ chức sau sắp xếp, tinh gọn để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh và truyền hình về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương.

Kịp thời khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Tổ chức quán triệt các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; chủ động theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà tặng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, trong đó xác định rõ số lượng, vị trí, chức danh chuyển đổi và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.