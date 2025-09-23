Thay đổi thời gian diễn tập chữa cháy tại hầm sông Sài Gòn 23/09/2025 19:03

(PLO)- Thời gian diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hầm sông Sài Gòn sẽ được điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết đã điều chỉnh lịch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM.

Thay đổi thời gian diễn tập chữa cháy tại hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo kế hoạch mới, thời gian tập luyện sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-9 (thứ Năm và thứ Sáu), từ 22 giờ đến 23 giờ 45. Thời gian diễn tập chính thức được dời sang 9 giờ sáng ngày 28-9 (Chủ nhật).

Việc điều chỉnh nhằm tập trung lực lượng, phương tiện phục vụ các nhiệm vụ bảo vệ sự kiện và công tác thường trực trên địa bàn.