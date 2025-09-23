Thay đổi thời gian diễn tập chữa cháy tại hầm sông Sài Gòn

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết đã điều chỉnh lịch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM.
Theo kế hoạch mới, thời gian tập luyện sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-9 (thứ Năm và thứ Sáu), từ 22 giờ đến 23 giờ 45. Thời gian diễn tập chính thức được dời sang 9 giờ sáng ngày 28-9 (Chủ nhật).
Việc điều chỉnh nhằm tập trung lực lượng, phương tiện phục vụ các nhiệm vụ bảo vệ sự kiện và công tác thường trực trên địa bàn.
Lộ trình thay thế khi diễn ra sự kiện diễn tập:
Hướng từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh: Võ Văn Kiệt → đường song hành Võ Văn Kiệt → Võ Văn Kiệt → Tôn Đức Thắng → cầu Ba Son → đường R12 → Tố Hữu → Mai Chí Thọ.
Hướng từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn: Mai Chí Thọ → Tố Hữu → R12 → cầu Ba Son → Lê Duẩn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Võ Văn Kiệt.
PC07 khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc trong thời gian diễn tập.