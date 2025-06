Nghẹt thở với màn diễn tập tiêu diệt khủng bố, bảo vệ yếu nhân 05/06/2025 11:28

Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đã liên tục tập luyện trên trục đường Lê Lợi, quận 1 để chuẩn bị cho chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”.

Đây là chương trình có quy mô lớn, kết hợp giữa biểu diễn kỹ chiến thuật nghiệp vụ, triển lãm công nghệ và trình diễn nghệ thuật phục vụ người dân TP.HCM và du khách.

Trong buổi tập luyện và sơ duyệt tình huống giả định về bảo vệ yếu nhân được Phòng Cảnh vệ miền Nam thực hiện được đánh giá là một trong những phần nổi bật nhất. Theo đó, tình huống đặt ra là trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 30-5-2025, Tổng thống nước X có hoạt động tham quan tại một khu di tích lịch sử.

Tình huống cao trào xảy ra khi một nhóm phần tử khủng bố bất ngờ xuất hiện, mang theo súng, đạn, lựu đạn và lợi dụng vật chắn để lao vào tấn công đội hình bảo vệ nhằm sát hại yếu nhân.

Ngay từ khi nhận được chương trình hoạt động của Tổng thống, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng phương án tác chiến, triển khai đội hình xe bảo vệ và đội hình sĩ quan tiếp cận bảo vệ yếu nhân gồm 9 người.

Khi Tổng thống bước xuống xe, lực lượng cảnh vệ lập tức triển khai đội hình bảo vệ với khả năng phản ứng nhanh, che chắn và kiểm soát tình huống ở mức độ cao nhất.

Lập tức, đội hình sĩ quan tiếp cận thu hẹp vòng vây, sử dụng cặp chống đạn bảo vệ Tổng thống, vừa đánh trả, vừa cơ động đưa yếu nhân quay trở lại xe.

Nhóm khủng bố bất ngờ xuất hiện nổ súng vào phía yếu nhân.

Các cảnh vệ che chắn cho yếu nhân.

Nhóm khủng bố trang bị súng, lựu đạn chia nhiều hướng bắn về phía yếu nhân.

Yếu nhân được lực lượng cảnh vệ đưa khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhóm khủng bố trang bị súng đạn có tính sát thương rất cao.

Cảnh vệ che chắn và dùng súng tiêu diệt nhóm khủng bố.

Lực lượng cảnh vệ sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Lực lượng cảnh vệ che chắn cho yếu nhân và tấn công tiêu diệt khủng bố một cách nhanh chóng nhất.

Màn diễn tập được dàn dựng sát với tình huống thực tế, thể hiện năng lực chiến đấu, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh của lực lượng cảnh vệ trong công tác bảo vệ yếu nhân.

Trong lúc hỗn loạn, một tên khủng bố ném lựu đạn về phía lực lượng ta. Một sĩ quan cảnh vệ không do dự, lao tới dùng thân mình đè lên quả lựu đạn để cứu đồng đội, chấp nhận hy sinh nhằm hạn chế thương vong.

Ngay sau đó, toàn bộ nhóm khủng bố bị các sĩ quan còn lại tiêu diệt. Tổng thống nước X được bảo vệ an toàn và đưa khỏi khu vực nguy hiểm bằng xe chuyên dụng.

Theo Bộ Công an, chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” sẽ diễn ra trong ba ngày 6, 7 và 8-6 tại trục đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Ngoài các nội dung trình diễn nghiệp vụ, người dân còn có cơ hội tham quan triển lãm số, các thiết bị công nghệ cao và bảo tàng hiện vật về chiến công của lực lượng Công an nhân dân.

Người dân có mặt hai bên đường Lê Lợi liên tục vỗ tay tán thưởng, ghi hình lại những pha hành động mãn nhãn.