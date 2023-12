TP.HCM huy động 4.000 người diễn tập PCCC tại ga ngầm metro số 1

(PLO)- Đại diện Công an TP.HCM cho biết phương án diễn tập PCCC tại ga ngầm metro số 1 có quy mô cấp TP và dự kiến sẽ huy động 4.000 người, 150 phương tiện.

Tại họp báo định kỳ chiều 21-12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin về phương án diễn tập PCCC và CNCH ga ngầm metro số 1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin về phương án diễn tập PCCC tại ga ngầm metro số 1. Ảnh: THÀNH NHÂN

Tình huống diễn tập là giả định xảy ra sự cố cháy từ trạm biến áp gây sự cố mất điện, làm 2 toa tàu trong hệ thống metro ngưng hoạt động. Từ đó lượng lớn hành khách bị kẹt, ngất, gây ra cháy lan, cháy lớn trong tầng hầm trung tâm thương mại dưới nhà ga.

Ông Hà nhận định việc tổ chức phương án thực tập PCCC và CNCH tại tuyến metro số 1 nhằm đảm bảo an toàn, trước khi đưa tuyến metro này vào hoạt động.

Mục tiêu của việc diễn tập là nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng về PCCC và CNCH khi xảy ra tình huống tại các công trình tuyến metro và các nhà ga trung tâm. Nâng cao khả năng, năng lực chiến đấu, công tác phối hợp tác chiến của lực lượng PCCC và các lực lượng khác.

Đồng thời qua đó kiểm tra, đánh giá năng lực huy động phương tiện, đánh giá hiệu quả các trang thiết bị CNCH, thông tin liên lạc, công tác hậu cần... khi xảy ra những tình huống phức tạp.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức tập luyện trong 18 ngày (từ ngày 7 đến 24-12), sau đó, tổ chức hợp luyện trong 2 ngày (25 và 26-12), tổng duyệt vào ngày 27-12 và diễn tập chính thức vào ngày 28-12.

Địa điểm diễn tập tại nhà ga trung tâm Bến Thành, trước Chợ Bến Thành, Công viên 23/9, quận 1, TP.HCM.

Buổi diễn tập sẽ có khoảng 350 khách mời là Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCN, lãnh đạo công an các tỉnh, thành, sở, ngành, UBND và công an quận, huyện, TP Thủ Đức…

UBND TP.HCM giao Công an TP là cơ quan thường trực, tham mưu công tác tổ chức diễn tập. Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập lần này để phối hợp, tham gia.

Trước đó, Sở GT-VT TP.HCM đã ra thông báo cấm lưu thông vào một số tuyến đường khu vực trung tâm TP để phục vụ việc diễn tập PCCC tại ga ngầm metro số 1. Thời gian cấm lưu thông diễn ra từ ngày 4-12 đến ngày 18-12 và ngày 20-12. Khung giờ cấm lưu thông từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút các ngày kể trên.

Riêng ngày 21-12 và ngày 23-12 sẽ cấm các phương tiện lưu thông từ 9 giờ đến 12 giờ.

