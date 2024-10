Cần Thơ thực tập phương án chữa cháy với giả định cháy khách sạn 27 tầng 04/10/2024 13:31

(PLO)- Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Cần Thơ là lực lượng chủ yếu, nòng cốt; đặc biệt có sự phối hợp của Công an tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang.

Ngày 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố.

Đây là phương án quy mô cấp thành phố huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (17 cơ quan, đơn vị, địa phương) như: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế, bệnh viện Đa khoa thành phố, Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần cấp nước Cần Thơ 2, Tổng kho xăng dầu Miền Tây, lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị chủ quản trên địa bàn quận Ninh Kiều và các đơn vị chức năng trực thuộc Công an thành phố… Trong đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Cần Thơ là lực lượng chủ yếu, nòng cốt. Đặc biệt có sự tham gia phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an tỉnh Hậu Giang.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

"Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày hôm nay là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong công tác ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, đồng thời đây cũng là dịp để các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách trong thành phố và lực lượng chi viện của Công an các địa phương lân cận thành phố được phối hợp thực hành, thực tế xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó nâng cao kỹ năng xử lý, điều hành, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, phương tiện khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ", Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh.

Tình huống giả định vào buổi sáng, trong quá trình tổ chức sự kiện do hệ thống điện tại khu vực sân khấu hội trường tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (27 tầng) gặp sự cố gây cháy. Do khu vực có nhiều chất dễ cháy và gặp gió lớn nên đám cháy phát triển mạnh, tỏa ra nhiệt lượng lớn kèm theo nhiều khói, khí độc. Công tác chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở không hiệu quả nên đám cháy phát triển ra toàn bộ hội trường (diện tích khoảng 500m2) ngọn lửa có thể tiếp tục cháy lan ra nhiều nơi. Do bất cẩn của khách tại phòng 7 tầng 17, không rút bàn là điện nên sinh thêm đám cháy mới tại đây.

Tình huống giả định của buổi thực tập phương án chữa cháy là đám cháy phát ra từ tầng 3 của khách sạn Mường Thanh

Khi xảy ra sự cố cháy quản lý khách sạn đã kích hoạt chuông báo động và sử dụng loa để thông báo cho toàn bộ khách sạn, mọi người ở các tầng nhanh chóng di tản, chạy ra các lối thoát hiểm, thang bộ để xuống khu vực an toàn đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu người, cứu tài sản nhưng đám cháy vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tại thời điểm xảy ra cháy có khoảng 650 khách. Hoảng loạn khách đã xô đẩy, dẫm đạp... tìm cách thoát nạn gây ra cảnh tượng hỗn loạn, 7 người ngất xỉu tại hành lang ở tầng 3; 18 người chạy ra hướng hành lang tầng 5 phá cửa sổ trèo sang khu vực mái tôn để thoát nạn nhưng bị mắc kẹt lại; 05 người khách lưu trú đang sử dụng thang máy.

Khi xảy ra sự cố, tai nạn lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các công tác chữa cháy

Người ngất xỉu trong lúc chạy khỏi đám cháy được nhân viên khách sạn cứu ra ngoài

Tổ chức di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy

Khi thang máy xuống đến giữa tầng 3 và tầng 4 thì bị mắc kẹt lại và không mở cửa ra được cần được cứu.

Khi xảy ra sự cố, tai nạn lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người tại các khu vực trong khách sạn ra khu vực an toàn, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy ban đầu kịp thời, đồng thời nhanh chóng báo cho cảnh sát PCCC&CNCH Công an Cần Thơ.

Lực lượng, phương tiện chữa cháy thuộc Cảnh sát Phòng PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện triển khai các công tác.

Chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến của đám cháy, sự cố, tai nạn cho Chỉ huy lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nắm, giao lại quyền chỉ huy chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Sau đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sử dụng nước để chữa cháy và làm mát cấu kiện xây dựng, chống cháy lan. Vì chất cháy có trong khu vực cháy là chất cháy rắn nên chiến thuật được áp dụng để chữa cháy là nước.

Ngay lập tức lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị được huy động tham gia để tổ chức công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ các công trình lân cận.

Những người bị kẹt, không có khả năng tự di chuyển thì áp dụng biện pháp dìu, cõng, khiêng và thiết bị thở chuyên dùng cho nạn nhân bị ngạt khói

Lực lượng cứu hoả sử dụng thang để cứu những người bị kẹt ở tầng cao

Bên cạnh đó, lực lượng còn tạo các điểm neo dây thả người bằng ròng rọc hạ chậm, đệm hơi cứu người đưa người bị nạn ra vị trí an toàn.

Lực lượng y tế cũng có mặt sẵn để kịp thời sơ cấp cứu nạn nhân

Khi tình hình sự cố cháy, nổ có diễn biến phức tạp vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng tham gia của thành phố Cần Thơ, Công an thành phố báo cáo UBND TP đề nghị Bộ Công an điều động lực lượng, phương tiện chi viện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang hỗ trợ công tác chữa cháy

Đại tá Hồ Trung lập, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: thực tập phương án là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ. Đồng thời kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành; khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng có liên quan góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.